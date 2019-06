Trump je presvedčený, že bezpečnostnú dohodu s Tokiom treba zmeniť

Trump od dohody neplánuje odstúpiť, ale považuje ju za nevýhodnú.

29. jún 2019 o 19:40 TASR

Japonský premiér Šinzo Abé, americký prezident Donald Trump spolu so svojou dcérou.(Zdroj: TASR/AP)

OSAKA. Americký prezident Donald Trump verí, že bilaterálnu bezpečnostnú dohodu medzi Japonskom a USA treba zmeniť.

Šéf Bieleho domu to povedal v sobotu japonskému premiérovi Šinzóovi Abemu v rámci summitu G20 v japonskej Osake. Informovala o tom agentúra Reuters.

Nevýhodná dohoda

Trump vo svojom neskoršom vyhlásení pre médiá zdôraznil, že od dohody, ktorá je považovaná za pilier stability v ázijsko-tichomorskom regióne, neplánuje odstúpiť. Dodal však, že ju považuje za nevýhodnú pre Spojené štáty.

"Povedal som mu, aha, ak niekto napadne Japonsko, my po nich pôjdeme a budeme bojovať s plným nasadením," uviedol Trump, pričom dodal, že "ak niekto napadne USA, oni (Japonsko) pre nás nemusia urobiť to isté, a to je nefér".

Platí od 2. svetovej vojny

Bilaterálna bezpečnostná dohoda, ktorú Washington a Tokio podpísali po druhej svetovej vojne, zaväzuje Spojené štáty k tomu, aby bránili Japonsko pred vonkajšou agresiou.

Japonsko Spojeným štátom na základe zmluvy recipročne povoľuje rozmiestňovať na svojom území vojenské základne, ktoré sú pre Washington z vojensko-strategického hľadiska dôležitou oporou v ázijsko-tichomorskom regióne.

Ako uvádza agentúra Reuters, prípadný koniec zmluvy by prinútil USA stiahnuť z daného regiónu významnú časť ich armády v čase, kedy v tejto oblasti rastie vojenský vplyv Číny.