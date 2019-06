Považovali ich za chorých a kriminálnikov. Ako gejovia vyšli do ulíc

Od nepokojov, ktoré spustili tradíciu dúhových pochodov, uplynulo pol storočia.

29. jún 2019 o 16:39 Nina Sobotovičová

NEW YORK, BRATISLAVA. Ešte koncom šesťdesiatych rokov bol každý homosexuál v Spojených štátoch pripravený na to, že ak vkročí do gej baru, von už nemusí vyjsť dobrovoľne, ale že ho z podniku odvlečú policajti.

Razie v baroch, v ktorých sa stretávali členovia LGBTI komunity, boli vtedy celkom bežné a často ich sprevádzali brutálne postupy policajtov.

Napokon, byť homosexuálom bolo v tom čase nelegálne, takže z pohľadu úradov bolo v poriadku, ak ľudia z gej komunity - v ich očiach kriminálnici - dostali niekoľko rán policajným obuškom.

„Keď vás pri takej razii chytili, buď si vás odfotili alebo zistili vašu totožnosť a adresu, pričom túto fotku či vaše údaje potom uverejnil v novinách New York Herald Tribune," spomína v rozhovore pre televíziu NBC Joe Nigrelli.

Následky takejto publicity mohli byť rôzne. Prichytení návštevníci gej baru obyčajne prichádzali o prácu, niektorí dokonca aj o bývanie.

Policajti nečakali, že sa budú brániť

Nigrelli bol pravidelným zákazníkom v taverne Stonewall Inn v Greenwich Village, jednej z najstarších štvrtí na newyorskom Manhattane.

Stonewall bol v tom čase najväčším gej barom v Spojených štátoch. Riadili ho síce mafiáni, podnik nemal licenciu na predaj alkoholu, tečúcu vodu ani núdzový východ, no podľa stanice BBC sa stal útočiskom LGBTI komunity, lebo v ňom sa ľudia nemuseli obávať verejného odsúdenia.