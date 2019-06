Loď s migrantmi vplávala do prístavu na Lampeduse

Kapitánku po vplávaní lode do prístavu zatkli.

29. jún 2019 o 6:47 TASR

Loď Sea-Watch 3 nemeckej charitatívnej organizácie s migrantmi na palube vplávala v noci na sobotu do prístavu na talianskom ostrove Lampedusa. (Zdroj: TASR/AP)

LAMPEDUSA. Loď Sea-Watch 3 nemeckej charitatívnej organizácie s migrantmi na palube vplávala v noci na sobotu do prístavu na talianskom ostrove Lampedusa.

Kapitánku lode úrady zatkli a 40 migrantov po zakotvení plavidla nechali na palube.

Pre agentúru AFP to uviedol hovorca nemeckej organizácie Sea-Watch Ruben Neugebauer.

Loď Sea-Watch 3 vplávala do talianskych vôd v stredu aj napriek hrozbe veľkých pokút zo strany krajne pravicového ministra vnútra Mattea Salviniho.

Kapitánka lode Carola Racketeová (31) povedala, že je pripravená ísť do väzenia za to, že migrantov zachránených pri pobreží Líbye privezie do bezpečia.

Organizácia Sea-Watch už skôr uviedla, že Racketeovú vyšetrujú v Taliansku pre napomáhanie ilegálnej migrácii a porušenie plavebných zákonov, lebo ignorovala príkaz na zastavenie lode vyslaný talianskou pobrežnou strážou.

Taliansky minister vnútra Salvini vyhlásil, že migranti môžu vystúpiť na pobrežie, iba ak pôjdu priamo do Holandska, kde je Sea-Watch 3 registrovaná, alebo do Nemecka.

Nemecko, Francúzsko, Fínsko, Luxembursko a Portugalsko sa ponúkli, že migrantov prijmú.

Loď Sea-Watch 3 plaviaca sa pod holandskou vlajkou vyzdvihla 53 ľudí pri pobreží Líbye 12. júna. Odvtedy talianske úrady umožnili vystúpiť na pobrežie 13 migrantom, a to zo zdravotných alebo humanitárnych dôvodov.