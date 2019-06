Caravaggia nájdeného na povale kúpil americký miliardár

28. jún 2019

NEW YORK. Obraz Judita a Holofernes od talianskeho maliara Caravaggia kúpil americký miliardár James Tomilson Hill, napísal denník The New York Times.

Cena obrazu z roku 1607 sa odhaduje na 150 miliónov eur a očakávalo sa, že sa vydraží za rekordnú sumu dosiahnutú pri aukcii v Európe za umelecké dielo.

Plátno našli v roku 2014 na povale jedného domu vo Francúzsku a mali ho vydražiť vo štvrtok v Toulouse.

Dražobná sieň Marc Labarbe však 48 hodín pred aukciou oznámila, že obraz získal nemenovaný cudzinec.

Vlastná galéria

Zberateľ umenia Hill, ktorý donedávna viedol kapitálový fond Blackstone, už nazhromaždil pozoruhodnú zbierku umenia - od starých majstrov po súčasných autorov.

Je členom rady Metropolitného múzea umenia v New Yorku a vo februári otvoril v newyorskej štvrti Chelsea na Manhattane vlastnú galériu nazvanú Hill Art Foundation.

Koľko za obraz zaplatil, zostane kvôli doložke o mlčanlivosti v zmluve o predaji zrejme záhadou.

Dražobná sieň tento týždeň uviedla, že predajná suma bola vyššia ako minimálna ponuka plánovanej aukcie, teda vyššia ako 30 miliónov eur.

Diela požičiava

Očakáva sa, že plátno si budú môcť zapožičať dôležité galérie, ako je už spomínané Metropolitné múzeum umenia, Národná galéria umenia vo Washingtone či Gettyho múzeum v Los Angeles.

Hill inštitúciám majstrovské diela zo svojej zbierky požičiava, nedávno napríklad zapožičal do galérie Uffizi vo Florencii plátno tamojšieho rodáka, talianskeho renesančného maliara Jacopa Pontorma. Portrét mladého muža neskôr vystavili aj v Gettyho múzeu.

Práve to, že Hill má blízko ku kultúrnym inštitúciám, a presvedčenie, že bude obraz požičiavať do galérií, presvedčil pôvodného majiteľa, aby obraz predal, informoval v utorok toulouský aukčný dom Marc Labarbe.

"Dostali sme ponuku, ktorú sme majiteľovi obrazu nemohli odoprieť. Prišiel s ňou zberateľ blízky jednému veľkému múzeu a to majiteľa presvedčilo," povedal odborník na starých majstrov Eric Turquino, ktorý dotyčný obraz ako prvý Caravaggiovi pripísal a ktorý pomáhal s prípravou aukcie.

Plátno "sa v blízkej dobe zreštauruje a neskôr vystaví v jednom veľkom múzeu", bude tak "na očiach všetkým" - práve to prispelo k rozhodnutiu pôvodného majiteľa, uviedla aukčná sieň.

Našli ho na povale

Obraz ležal na povale domu neďaleko francúzskeho Toulouse zrejme vyše sto rokov.

Podrobil sa dôkladnej, a spočiatku utajenej analýze, aby sa dokázala jeho pravosť, uviedol Turquino, podľa ktorého je plátno v prekvapivo dobrom stave.

Caravaggio starozákonnú tému Judity, ktorá stína opitého Holofernesa, spracoval dvakrát.

Prvý z obrazov, datovaný do roku 1600, visí v talianskom paláci Barberini, v ktorom sa skrýva dôležitá zbierka diel v rámci talianskej Národnej galérie starého umenia.