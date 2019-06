Tusk otvorene kritizoval Putina za výrok o liberalizme

Predseda Európskej rady pokladá za zastarané kult osobnosti a vládu oligarchov.

28. jún 2019 o 18:29 SITA

OSAKA. Predseda Európskej rady Donald Tusk v piatok na summite skupiny G20 v japonskej Osake nečakane otvorene kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina.

Nahnevali ho Putinove vyjadrenia v tohtotýždňovom rozhovore pre denník Financial Times, v ktorom okrem iného povedal, že liberalizmus je už zastaraný systém a stavia sa proti nemu veľká väčšina ľudí.

"To, čo pokladám za zastarané ja, je autoritárstvo, kult osobnosti a vláda oligarchov. Aj keď niekedy to môže pôsobiť tak, že sú efektívne," vyhlásil Tusk.

Putin v rozhovore pre Financial Times okrem iného chválil amerického prezidenta Donalda Trumpa za to, ako nekompromisne postupuje proti migrantom smerujúcim do USA z Mexika, a práve v súvislosti s problematikou migrácie vyhlásil, že liberalizmus je podľa neho už prekonaným smerom.

"Liberálne myšlienky predpokladajú, že nič netreba robiť - migranti môžu beztrestne zabíjať, ničiť a znásilňovať, pretože ich práva ako migrantov treba dodržiavať," povedal Putin.

"Ale po každom zločine musí nasledovať trest. Liberálny pohľad na svet je už zastaraný. Dostal sa do protikladu so záujmami absolútnej väčšiny obyvateľstva," pokračoval Putin.

Veľmi podobné slová používajú v Európe aj v USA krajne pravicoví politici, pričom pri mnohých z nich, vrátane napríklad francúzskej političky Marine Le Penovej, investigatívni novinári hodnoverne preukázali finančné napojenie na Kremeľ.