Český senátor: Babiš uniesol štát a ohrozuje množstvo Čechov

LUKÁŠ WAGENKNECHT roky pracoval ako interný auditor na českom ministerstve financií. V rokoch 2014 a 2015 bol námestníkom, keď rezort viedol Andrej Babiš. Ten je dnes premiérom, Wagenknecht od minulého roka senátorom. Pre SME opisuje, v čom Babiš pochybil, prečo je v konflikte záujmov, aké dôsledky to bude mať pre Česko a prečo ostáva.

Do roku 2015 ste boli námestníkom Andreja Babiša, keď bol ministrom financií. Aký je to človek?

Je to určite pracovitý človek, ktorý má svoj názor a za každú cenu ho chce presadzovať. Na ministerstvo som prišiel s víziou zlepšiť kontrolu čerpania a využívania verejných dotácií.

Pol roka to vyzeralo, že nejaká zmena môže prejsť, ale potom sa to rozpadlo. Začalo mi prekážať napríklad dosadzovanie Babišových známych z biznisu mimo pravidiel, tak som to vzdal.

Babiš je druhý najbohatší Čech, nepotreboval by brať dotácie na Čapí hnízdo, za ktoré ho stíhajú. Vy ste ho poznali, prečo také veci napriek tomu robí a ohrozuje aj vlastnú rodinu, ktorej takisto hrozí žaloba?

Mnoho ľudí si myslelo, že ak je niekto dosť bohatý, nepotrebuje viac, ale to podľa mňa pri prvej generácii podnikateľov po roku 1989 neplatí. Naopak, oni majú toľko peňazí práve preto, že by si za ne nechali vŕtať koleno.

Neviem, či celý systém vymyslel Babiš, alebo niekto iný, ale najsmutnejšie na tom je, že riziku vystavil svoju rodinu.

Babiš o vás nedávno v súvislosti s kritikou jeho problémov hovoril ako o psychopatovi. Ako to vnímate?

Premiér sa vyjadruje negatívne voči komukoľvek, kto prichádza s konštruktívnou kritikou. Nepovedal nič, v čom by som sa mýlil. Takto fungovali eštebácke zložky. Ak na niekoho nevedeli nič nájsť, prišla dehonestácia, urážky, zavádzanie.

Urážky od politikov sú u nás, bohužiaľ, štandardné, aj keď sa mi to nepáči. Navyše Babiš môže hovoriť aj nepravdy, pretože je trestne stíhaná osoba a môže sa obhajovať klamstvom. Takto treba chápať aj jeho reakcie na prípady s ním spojené.

Českou politikou nedávno otriasla predbežná správa o audite Európskej komisie. Čo sa v nej píše?

Správa hovorí dve zásadné veci. Prvou je, že premiér porušuje európske nariadenia o konflikte záujmov.