V Janove sa pripravujú na demoláciu mosta Morandi, evakuovali tisíce ľudí

Z oblasti evakuovali tisíce ľudí.

28. jún 2019 o 7:38 SITA

JANOV. V talianskom Janove sa pripravujú na demoláciu mosta Morandi, ktorého časť sa vlani v auguste zrútila.

Incident si vyžiadal 43 mŕtvych. Vo štvrtok nariadili stovkám ľudí, medzi ktorými boli aj tehotné ženy a seniori, aby opustili oblasť.

Informovala o tom BBC.

V piatok ráno evakuovali ďalších viac ako 3400 obyvateľov. Úrady takisto uzavreli cesty v okruhu 300 metrov.

Demoláciu naplánovali na 9:00 tamojšieho času. V okolí rozmiestnili desiatky vodných cisterien, ktoré vytvoria 50 metrov vysokú vodnú stenu proti šíreniu prachu.



Experti vyhlásili, že dve veže pozostávajúce zo 4500 ton betónu a ocele spadnú na zem za šesť sekúnd. V meste sa budú nachádzať aj Matteo Salvini a Luigi Di Maio, celú akciu bude v priamom prenose vysielať televízia Rai News. Ľudia sa ešte dnes budú môcť vrátiť do oblasti, ak ju úrady vyhlásia za bezpečnú.



Most, ktorý navrhol Ricardo Morandi, dokončili v roku 1967 a odvtedy prešiel rekonštrukciou. Renomovaný taliansky architekt Renzo Piano v decembri súhlasil, že bude dohliadať na stavbu nového mosta, ktorý by mal byť najdrahší v Európe.