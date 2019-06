Ibiza bez alkoholu? Preplnené destinácie obmedzujú vstupy a sprísňujú pravidlá

Na návštevu viacerých miest začínajú platiť kvóty.

27. jún 2019 o 20:21 Lukáš Onderčanin

AMSTERDAM, BRATISLAVA. Pred dvoma rokmi obkolesila turistický autobus pred barcelonským štadiónom Camp Nou skupina zamaskovaných ľudí.

Keď mu prepichli pneumatiky, turisti sa obávali, že ide o teroristický útok. Skupina však len nasprejovala na autobus heslo "turizmus zabíja susedstvá“.

Protesty proti masovému turizmu sa odvtedy rozšírili do Benátok, Paríža aj Amsterdamu.

Holandské úrady dokonca prestali krajinu a hlavné mesto propagovať ako turistickú destináciu – väčší nápor turistov by totiž niektoré časti Amsterdamu nezvládli.

Pre návaly turistov odstránili aj populárny nápis I amsterdam.

Metropoly aj obľúbené letné destinácie sa snažia turistický ruch aspoň čiastočne regulovať. Inde si zvolili aj radikálnejšie kroky.

Kde vám môžu dať pokutu za chodenie bez trička, kde budete mať problém prenajať si byt cez Airbnb a do ktorých destinácií sa už vôbec nedostanete?

Tropické raje zatvorili

Pláž Maya na ostrove Phi Phi Leh v Thajsku sa po uvedení filmu Pláž s Leonardom DiCapriom v hlavnej úlohe tak preslávila, že ju denne navštevovalo až päťtisíc ľudí. V preplnenom zálive tak postupne odumreli takmer všetky koraly a zmizla väčšina rýb.

“ Päťstoeurovú pokutu môžete dostať na Hvare, ak sa v centre prechádzate len v plavkách. „

Thajské úrady sa rozhodli záliv pre turistov zatvoriť, aby sa ekosystém na ostrove obnovil.

Od minulého roka sa do zálivu vrátili aj žraloky čiernohroté. Pláž by mala zostať zatvorená až do roku 2021, aj potom však obmedzia vjazd lodí do zálivu a počet turistov.

Podobným spôsobom sa filipínske úrady snažia zachrániť aj tropický ostrov Boracay. Ten nezvládal nápor z turistických lodí, navyše väčšina hotelov vypúšťala odpad priamo do mora.

Minulý rok tak ostrov na šesť mesiacov pre turistov zatvorili. Podľa nových pravidiel bude počet turistov na ostrove obmedzený na šesťtisíc návštevníkov denne, z pláže zase zmiznú ohniská, stánky s fast foodom a obmedzené je podľa CNN aj používanie plastov.

Pláž Maya Bay je zatvorená do roku 2021. (zdroj: TASR/AP)

Malorka bez alkoholu?

Španielske ostrovy Malorka aj Ibiza sú známe aktívnym nočným životom. Ten však počas letnej sezóny často narušuje život miestnych.