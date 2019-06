Trump: Vojna proti Iránu by netrvala dlho

Spor medzi USA a Iránom sa ďalej vyostruje.

26. jún 2019 o 16:47 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump v stredu vyjadril nádej, že USA nepôjdu do vojny s Iránom, ale ak sa tak stane, použitie sily Amerikou by bolo zdrvujúce.

V rozhovore pre stanicu Fox Business Network dostal Trump otázku, či USA pôjdu do vojny proti Iránu.

"Dúfam, že nie, ale budeme vo veľmi silnej pozícii, ak by sa malo niečo stať. Sme vo veľmi silnej pozícii. Môžem vám povedať, že by to netrvalo veľmi dlho," uviedol Trump s tým, že nehovorí o nasadení vojakov do pozemných operácií.

Iránsky prezident Hasan Rúhání povedal v utorok večer v telefonáte s francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom, že neustále sa vyostrujúci spor medzi Spojenými štátmi a Iránom nebude vyriešený, pokým Washington nezruší protiiránske sankcie.

"Naše sily tiež budú účinne čeliť ďalším agresiám Spojených štátov voči našim hraniciam," varoval Rúhání a pripomenul minulotýždňové zostrelenie amerického bezposádkového lietadla.

Dodal, že Irán "nemá žiadny záujem na napätí v regióne a obzvlášť nechce vojnu, a to ani so Spojenými štátmi". Zodpovednosť za súčasnú situáciu pripísal Washingtonu.

Rúhání ďalej uviedol, že Irán je stále oddaný jadrovej dohode z roku 2015, ktorej ďalší osud je v súčasnosti neistý, a že je ochotný preukázať pružnosť. "Nebudeme podnikať nič, čo by sme nemohli zvrátiť," ubezpečil.

Iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v stredu vyhlásil, že jeho krajina sa neskloní pred nátlakom zo strany Spojených štátov a ich "urážkami".

"Iránsky národ sa snaží o dôstojnosť, nezávislosť a pokrok, preto nátlak zo strany krutých nepriateľov nemá na Iráncov žiadny vplyv," dodal.