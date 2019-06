Aktivistka: Kvôli čínskemu festivalu kradnú ľuďom psy a vyprážajú ich

V Číne neexistuje ochrana zvierat.

28. jún 2019 o 18:41 Kristína Garaiová

Unášajú ľuďom spred domov psov a mačky a jedlo z nich ponúkajú v pouličných stánkoch. Zakladatelia festivalu Ju-lin sa rozhodli presvedčiť miestnych i svet, že v ich kultúre zohráva jedlo zo zvierat významnú rolu. O tom, že to tak nie je aj o tom, ako aktivisti zachraňujú zvieratá z bitúnkov rozprávala pre SME WENDY HIGGINSOVÁ z organizácie Humane Society International. Festival tento rok koná od 21. do 30. júna.

Ako by ste opísali festival Ju-lin?

Je to každoročná udalosť, ktorá sa koná v čínskom meste Ju-lin. Podáva sa na nej vyprážané psie a mačacie mäso. Prvýkrát ju zorganizovali v roku 2010, takže nepatrí medzi čínske tradície.

Kto ho organizuje?

Prečítajte si tiež: V Číne by ich vzali na mäso. Slovenka sa vybrala zachrániť chrty

Obchodníci so psím mäsom, ktorí mali najskôr problém zarobiť si svojou prácou na živobytie, keďže ľudia v meste neboli zvyknutí jesť psy. Presvedčili miestne úrady, že festival bude dobrým krokom pre turizmus a miestny biznis a začali ho organizovať. Mysleli však najmä na seba a na to, aby si zvýšili predaj. Mysleli si, že sa do mesta nahrnú ľudia z celej Číny a zo sveta a začnú jesť psie mäso.

A aj sa tak naozaj stalo?

Najskôr áno. Prvé dva ročníky navštívili veľké skupiny ľudí a bola to veľmi populárna udalosť. Návštevníkom sa páčila hlavne preto, že ponúkala nekonečné zásoby jedla a pitia, ktoré mohli ochutnávať priamo na ulici. Organizátorom sa dokonca takmer podarilo presvedčiť obyvateľov mesta, že psie mäso je pre mesto významné a spája sa s ním od nepamäti, no to je nezmysel.

Ako vnímajú ľudia z Ju-linu konzumáciu tohto druhu mäsa?

Mnoho ľudí si stále veľmi jasne pamätá, že nie je tradičnou zložkou ich receptov. Do roku 2010 naozaj nikto nejedol psy a neexistovali ani bitúnky, na ktorých by ich vraždili. Aj miestne úrady zmenili svoj pohľad na festival, keď videli, ako vo svete vznikajú kampane a petície, ktoré žiadajú zastavenie celej udalosti. Uvedomili si, že urobili veľkú chybu.

Takže psie a mačacie mäso sa jedáva len na festivale?