Loď Sea-Watch porušila zákaz, vplávala do talianskych vôd

Loď s migrantmi smeruje k ostrovu Lampedusa.

26. jún 2019 o 15:51 TASR

RÍM. Loď Sea-Watch 3 nemeckej charitatívnej organizácie, ktorá bola doteraz na mori dva týždne aj s desiatkami zachránených migrantov, v stredu oznámila, že smeruje na malý ostrov Lampedusa napriek hrozbe veľkých pokút od talianskeho krajne pravicového ministra vnútra Mattea Salviniho.

Loď porušila ministrov zákaz vplávať do talianskych teritoriálnych vôd a okolo poludnia do nich vstúpila, informovala tlačová agentúra AP.

Loď porušila zákaz

"Rozhodla som sa priplaviť do prístavu na Lampeduse," uviedla na Twitteri kapitánka lode Sea-Watch 3 Carola Racketeová, ktorú citovala agentúra AFP.

Prečítajte si tiež: Súd odmietol nariadiť Rímu, aby prijal loď s migrantmi

"Viem, že je to riskantné, ale 42 stroskotaných migrantov na palube je vyčerpaných. Privediem ich do bezpečia," dodala.

"Nemáme iné možnosti, ako zaručiť bezpečie našich hostí, ktorých základné práva sú už dosť dlho porušované," napísal vo vyhlásení šéf charitatívnej organizácie Sea-Watch Johannes Bayer, na ktorého sa odvolala agentúra DPA.

Plavidlo s migrantmi sa dosiaľ nachádzalo v medzinárodných vodách pri talianskom ostrove Lampedusa blízko Sicílie.

Rím prijal jedenásť migrantov

Loď vyzdvihla 53 ľudí pri pobreží Líbye 12. júna. Odvtedy talianske úrady umožnili vystúpiť na pobrežie jedenástim zo zachránených migrantov, a to zo zdravotných alebo humanitárnych dôvodov.

Ostatných migrantov však Taliansko odmieta prijať.

Na základe dekrétu nedávno schváleného vládou, ktorý presadzoval práve Salvini, mimovládnym organizáciám hrozí pokuta 10.000-50.000 eur za porušenie zákazu vplávať do talianskych vôd.

Salvini už skôr označil Sea-Watch 3 za "pirátsku loď". Dodal, že by mala migrantov odviezť skôr do Holandska, keďže sa plaví pod holandskou vlajkou, alebo do Nemecka.

Nemecká charitatívna organizácia už predtým požiadala Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu, aby nariadil Taliansku prijímať jej člny so zachránenými migrantmi, ale súd žiadosť v utorok zamietol.