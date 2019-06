Macron má podmienku, inak nepodpíše komuniké v Osake

Francúzsky prezident nechce v komuniké zmienku o klimatickej dohode.

26. jún 2019 o 15:13 TASR

TOKIO. Francúzsko nepodpíše nijaké záverečné vyhlásenie summitu skupiny G20, v ktorom by nebola zmienka o klimatickej zmluve podpísanej v roku 2015 v Paríži.

Uviedol to v stredu francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Macron má podmienku

Francúzsko podľa Macrona chce, aby skupina G20 vydala vyhlásenie, v ktorom sa zaviaže k zásadným opatreniam v oblasti klimatických zmien. Macron uviedol, že na tejto požiadavke bude Francúzsko trvať.

Zmena klímy by mala byť jednou z mnohých tém diskusií schôdzky G20, ktorá sa koncom tohto týždňa bude konať v japonskej Osake.

Podľa očakávania sa má diskutovať o obchodnom konflikte medzi Washingtonom a Pekingom, o geopolitickom napätí súvisiacom s Iránom, o Severnej Kórei či Turecku.

Podľa Macronových predstáv by sa malo hovoriť aj o klimatickej dohode podpísanej v Paríži.

Francúzsky prezident upozornil, že ak sa na summite nebude hovoriť o parížskej dohode alebo ak v záujme dosiahnutia dohody v rámci G20 "nebudeme schopní brániť ambície v oblasti ochrany klímy, potom to bude bez Francúzska".

Macron to vyhlásil na stretnutí s francúzskymi občanmi žijúcimi v Japonsku. Toto stretnutie sa uskutočnilo v Tokiu, kam Macron pricestoval ešte pred summitom.

V komuniké nechcú klimatickú dohodu

Nemenovaní členovia Macronovej delegácie pre agentúru Reuters potvrdili, že Francúzsko nepodporí záverečné komuniké summitu G20, ktoré by sa nezmieňovalo o parížskej dohode, bolo by v otázke klímy menej ambiciózne ako závery predchádzajúcich summitov G20 a nebolo by v súlade so záväzkami Francúzska v oblasti boja proti otepľovaniu.

Parížsku klimatickú dohodu podpísalo v roku 2015 takmer 200 štátov. Dohoda stanovuje rámec pre politické, hospodárske a finančné záväzky s cieľom obmedziť nárast priemernej teploty planéty "výrazne pod dva stupne Celzia" do roku 2100, avšak aj s cieľom čo najviac sa priblížiť k hranici 1,5 stupňa Celzia.

Prezident USA Donald Trump však v roku 2017 vyhlásil, že Washington od parížskej klimatickej dohody odstúpi. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť v roku 2020.