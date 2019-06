Kanadský lekár používal na umelé oplodnenie vlastné spermie

Osemdesiatročnému mužovi odobrali licenciu.

26. jún 2019 o 9:37 SITA

BRATISLAVA. Kanadské úrady odobrali licenciu bývalému lekárovi, ktorý používal na oplodnenie pacientiek vlastné spermie. Informoval o tom portál spravodajskej stanice BBC.

Zástupcovia College of Physicians and Surgeons of Ontario (CPSO) označili správanie Normana Barwina za "trestuhodné".

Nedostatočný trest

Vyšetrovanie lekára na dôchodku začali v roku 2016. Najstaršie prípady sa stali v 70. rokoch minulého storočia a týkajú sa pacientok z najmenej dvoch kliník v Ontariu.

Lekár Steven Bodley pred disciplinárnou komisiou v Toronte v utorok povedal, že je poľutovaniahodné, že muža môžu potrestať len odobratím licencie, pokutou a verejným pokarhaním. Osemdesiatročný Barwin, ktorý sa nevenuje lekárskej práci od roku 2014, sa nezúčastnil na zasadnutí komisie, kde ho zastupoval jeho právnik.

Jeden krátkodobý dištanc z minulosti

Úrady majú zdokumentovaných 13 prípadov, v ktorých obvinený použil vlastné alebo neznáme spermie na oplodnenie pacientok.

Bývalého lekára v roku 2013 potrestali za oplodnenie troch žien nesprávnymi spermiami, pričom vtedy mu nakrátko zakázali pracovať.

Rozsiahle vyšetrovanie začali po tom, ako sa objavili obvinenia, podľa ktorých Barwin použil na počatie 50 až 100 detí nesprávne spermie, pričom v jedenástich prípadoch zistili, že použil vlastné.

Pred komisiu predstúpili aj štyria ľudia, ktorých sa prípad týka. Jedna zo žien vyhlásila, že sa cíti, akoby ju niekto znásilnil.