V talianskom Janove začali stavať nový most

Pád mosta v Janove v auguste 2018 neprežilo 43 ľudí.

25. jún 2019 o 20:13 TASR

RÍM. V talianskom meste Janov začali v utorok so stavbou nového diaľničného mosta, náhrady za tzv. Morandiho most, ktorého časť sa zrútila 14. augusta 2018.

Katastrofa si vyžiadala životy 43 ľudí a evakuáciu vyše 500 obyvateľov neďalekých obytných budov, keďže hrozil pád ďalších častí mosta.

Prečítajte si tiež: Oprava zrúteného mosta v Janove bude hotová do apríla 2020

Robotníci začali v utorok v Janove odlievať betón na základy piliera, ktorý má byť oporou nového oceľového mosta, ktorý po tragédii navrhol zadarmo svetoznámy taliansky architekt Renzo Piano pochádzajúci z Janova, informuje agentúra DPA.

Giovanni Toti, najvyšší predstaviteľ regiónu Ligúria na severozápade Talianska, do ktorého spadá i Janov, nazval akciu "symbolickým prvým" krokom. Toti tiež uviedol, že nový most by mal byť postavený do jari 2020.

Talianske úrady spočiatku tvrdili, že stavba bude hotová už do konca roka 2019, tento termín sa však neskôr ukázal ako príliš optimistický, píše DPA.

Na starom Morandiho moste zároveň stále prebiehajú aj demolačné práce, ktoré sa začali ešte vo februári.