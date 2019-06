Babiš nechápe protesty, pumpovať peniaze nestačí. Opozícia ho chce odvolať

Schôdza o nedôvere vláde sa začne v stredu.

25. jún 2019 o 22:41 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Keď sa v nedeľu na Letenskej pláni v Prahe zbieralo takmer tristotisíc demonštrantov, Miloš Zeman nebol na mieste, kde pred tridsiatimi rokmi predniesol jeden z najznámejších prejavov Nežnej revolúcie.

Dlhodobo kritizuje protivládne protesty, ktoré sa po celej krajine konajú dva mesiace. Kritiku zopakoval aj dva dni po najväčšej demonštrácii v Česku od revolúcie.

„Vláda sa v demokratickej slobodnej spoločnosti mení demokratickými slobodnými voľbami, nie demonštráciami,“ povedal podľa webu Lidovky.cz prezident v Jihlave počas návštevy Vysočiny.

Premiér tak skoro neskončí

Odvolať premiéra je podľa neho možné len vyslovením nedôvery v Poslaneckej snemovni a tam to zatiaľ tak nevyzerá. Zeman preto neočakáva, že by Babiš ako premiér skončil skôr ako po voľbách, ktoré by sa v Česku mali konať o dva a pol roka.

Opoziční poslanci sa o odvolanie Andreja Babiša v stredu predsa len pokúsia. Napriek pouličnému odporu proti premiérovi sa však nezdá, že by tentoraz mali reálnu šancu uspieť.

Mimoriadna schôdza, ktorú so 66 podpismi iniciovali zástupcovia piatich opozičných strán, sa bude konať v stredu. Na vyslovenie nedôvery premiérovi a tým aj celej vláde však potrebujú 101 hlasov.