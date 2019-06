USA a spojenci vyzvali Irán na diplomatické riešenie

Pompeo sa snažil vytvoriť koalíciu, ktorá by posilnila sledovacie aktivity.

ABÚ ZABÍ. USA sa pripojili k spojencom, Saudskej Arábii, Spojeným arabským emirátom (SAE) a Británii, ktoré vyzvali na diplomatické riešenie stúpajúceho napätia s Iránom.

Pompeo chce posilniť sledovanie Iránu

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo sa zároveň v pondelok snažil vytvoriť koalíciu, ktorá by posilnila sledovacie aktivity. Uviedla to tlačová agentúra AFP.

Pompeo odletel do Saudskej Arábie a SAE na stretnutia s ich lídrami. Cestu podniká niekoľko dní po tom, čo Irán zostrelil americký špionážny dron a prezident Donald Trump nariadil a potom "v poslednej chvíli" zrušil odvetný útok.

Výzva pre Irán

USA, Británia, Saudská Arábia a SAE v pondelkovom spoločnom vyhlásení znova vyjadrili obavy z konania Iránu, vrátane jeho údajných útokov na ropné tankery, ale vyjadrili aj nádej na rokovania.

"Vyzývame Irán, aby zastavil ďalšie akcie, ktoré ohrozujú regionálnu stabilitu, a vyzývame na diplomatické riešenia vedúce k zmierneniu napätia," uvádza sa v spoločnom vyhlásení zverejnenom v pondelok Washingtonom.

Trump oznámil, že si želá rokovania s Iránom. Ten odpovedal, že americký prezident nie je úprimný, veď predtým odstúpil od historickej jadrovej dohody veľmocí s Iránom a uvalil aj tvrdé sankcie.

Irán tvrdí, že americký dron prenikol do jeho vzdušného priestoru, ale Washington toto obvinenie odmieta. Spojené štáty sa pokúšajú zastaviť všetok export iránskej ropy, čo je jedna zo série jednostranných sankcií voči Teheránu. Ten to označil za "ekonomický terorizmus".

Koalícia na ochranu Perzského zálivu

Predstavitelia USA cestujúci s Pompeom označili dron za obranné opatrenie voči Iránu, ktorý sa v minulosti vyhrážal zablokovaním Hormuzského prielivu. Ním sa musia preplaviť všetky lode smerujúce do Perzského zálivu a touto cestou prejde 20 percent svetových dodávok ropy.

"Musíme vytvoriť koalíciu, aby sme zabránili tomu, čo Iránci robia v Perzskom zálive - tí sa totiž pokúšajú zastaviť alebo oslabiť voľný obchod a slobodu plavby," povedal novinárom predstaviteľ, keď Pompeo letel zo saudskoarabského prístavu Džidda do metropoly SAE Abú Zabí.

Takáto koalícia bude poskytovať "materiálnu a finančnú" podporu pri "sledovaní všetkej lodnej dopravy", uviedol predstaviteľ.

Podľa jeho slov je návrh "koalície" iba v počiatočnom štádiu a mohli by v nej byť zahraničné armády. Ich úlohu by však bolo pozorovať, a nie sprevádzať komerčné lode, dodal predstaviteľ.

"Nestrieľali by do ľudí. Robili by fotografie Iráncov," dodal.

Pompeo sa v Džidde stretol so saudskoarabským kráľom Salmánom a s korunným princom Muhammadom bin Salmánom, ktorého vyšetrovateľ OSN minulý týždeň spojil s vraždou a rozštvrtením kritického novinára Džamála Chášukdžího v Istanbule.

Predstavitelia USA vyhlásili, že nevedia, či Pompeo nadniesol túto záležitosť pred korunným princom Muhammadom.