Oregonskí senátori ušli a skrývajú sa. Pátra po nich aj polícia

Demokrati im chcú strhávať časť z platu.

24. jún 2019 o 10:35 Lukáš Onderčanin

SALEM, BRATISLAVA. Jedenásť miestnych republikánskych senátorov v americkom štáte Oregon vo štvrtok neprišlo na rokovanie Senátu v Saleme. Ich kolegovia z Demokratickej strany čakali niekoľko hodín – ticho sedeli, rozprávali sa, alebo sa hrali na tabletoch.

Poobede už bolo jasné, že senátori neprídu. Zo štátu zrejme ušli – aby zablokovali hlasovanie o zákone, ktorý chce obmedziť emisie.

Oregonská jedenástka

Demokrati síce majú s 18 zástupcami v 30-člennom Senáte väčšinu, no na hlasovaní musí byť prítomných aspoň 20 senátorov.

Senát chce presadiť kontroverzný zákon, ktorý by obmedzil množstvo emisií v štáte, pričom emisné kvóty pre najväčších znečisťovateľov by sa dražili.

Demokrati tvrdia, že zákon má prinútiť firmy prejsť na ekologickejšie hospodárstvo a tým znížiť do roku 2050 emisie o 80 percent oproti roku 1990.

Republikáni však tvrdia, že podobný zákon zvýši ceny pohonných látok a utrpia ním najmä chudobnejší farmári a ľudia na dedinách.

“ Nastal čas, aby väčšinová strana brala do úvahy všetkých v Oregone – nie len tých v Portlande. „ Herman Baerschiger Jr, líder republikánov

„Oregončania si zaslúžia niečo lepšie. Nastal čas, aby väčšinová strana brala do úvahy všetkých v Oregone – nie len tých v Portlande,“ povedal pre BBC líder republikánov Herman Baerschiger Jr.

Odkedy senátori vo štvrtok zmizli, začala po nich pátrať aj polícia. Väčšina však zrejme utiekla do susedných štátov ako Montana a Idaho, kde miestna polícia nemá právomoci.

Vedenie Senátu už podľa webu Oregon Live navrhlo, aby senátorom strhávali z platu 500 dolárov za každý deň, ktorý nie sú na rokovaní. Víkendové rokovania museli pre ich neprítomnosť zrušiť.

Republikáni však majú v spoločnosti veľkú podporu. Internetová zbierka, ktorá by im prípadnú pokutu mala splatiť, už teraz dosiahla vyše 40-tisíc dolárov.

Navyše na podobné výdavky môžu politici využiť peniaze z kampane. Na sociálnych sieťach sa šíria aj plagáty na podporu „Oregonskej jedenástky“.

Fašistická diktatúra

Nie je to prvýkrát, čo oregonskí republikáni bojkotujú rokovania. Minulý mesiac sa im podarilo zablokovať zákony o zbraniach aj očkovaní.

Ak by sa nezúčastnili žiadnej schôdze do konca júna, o zákone by už Senát nemohol rokovať. Demokrati však sľubujú aj mimoriadne schôdze, ak to bude nutné.

Republikánski senátori by sa mohli spoliehať aj na podporu ozbrojenej milície. Pravicové hnutie patriotov už pred víkendom vyzývalo na blokádu Senátu.

Schôdzku preto zrušili aj z obáv o bezpečnosť. Členovia milície sa mali demokratom vyhrážať.

Organizátor protestu John Parker Jr podľa denníka Guardian tvrdí, že je v kontakte s najmenej jedným senátorom, ktorý sa skrýva v inom štáte. Ak sa situácia nevyrieši, podľa neho to bude dôkaz, že Oregon je „fašistická diktatúra.“