Libanon skritizoval hospodársky plán americkej vlády pre Palestínčanov

Predseda parlamentu označil za "pomýlenú" predstavu, že pre Libanon, ktorý prekonáva hospodársku krízu, budú ponúkané miliardy dolárov lákavé.

23. jún 2019 o 17:51 TASR

BEJRÚT. Predseda libanonského parlamentu Nabíh Barrí skritizoval v nedeľu návrh vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý predpokladá v priebehu desiatich rokov investície v prospech Palestínčanov v hodnote viac ako 50 miliárd dolárov.

Libanon, kde žije mnoho palestínskych utečencov, sa podľa neho nenechá "zlákať" prísunom investícií na úkor riešenia palestínskej otázky, uviedla tlačová agentúra AP.

Pomýlená predstava

Barrí označil za "pomýlenú" predstavu, že pre Libanon, ktorý prekonáva hospodársku krízu, budú ponúkané miliardy dolárov lákavé.

Bejrút, rovnako ako aj Palestínčania, budú vzdorovať "všetkými legitímnymi prostriedkami" snahám o udomácnenie utečencov v hostiteľských krajinách.

Podľa Barrího vyjadrenia, ktoré prevzala AP z libanonskej štátnej tlačovej agentúry, majú totiž Palestínčania dostať právo vrátiť sa na svoje územia a založiť palestínsky štát s Jeruzalemom ako hlavným mestom.

Zapredanie Palestíny

Návrh Washingtonu predpokladá investičné projekty v hodnote 27,5 miliardy dolárov na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy.

Ďalších 9,1 miliardy má smerovať do Egypta, 7,4 miliardy do Jordánska a 6,3 miliardy do Libanonu.

Veľké sumy v prípade Jordánska a Libanonu, kde žije podstatná časť palestínskych utečencov, predstavujú zjavnú snahu, aby tieto krajiny Palestínčanov "absorbovali", komentovala AP.

"Pán Kushner, Libanon a Libanončania nebudú falošnými svedkami zapredania Palestíny," odkázal Barrí poradcovi amerického prezidenta pre Blízky východ Jaredovi Kushnerovi.

Spomínaný návrh zverejnil Biely dom v sobotu, niekoľko dní pred investičnou konferenciou v Bahrajne, ktorú organizuje americká administratíva so zámerom urýchliť avizovaný izraelsko-palestínsky plán.

Palestínska samospráva však tento návrh vzápätí odmietla, pričom bude bojkotovať aj nadchádzajúcu konferenciu.