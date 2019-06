Babiš: Nerozumiem tomu, prečo proti mne ľudia protestujú

Od svojich priaznivcov stále cíti podporu a tvrdenia o vine popiera.

23. jún 2019 o 15:30 TASR

PRAHA. Český premiér Andrej Babiš (ANO) podľa svojich slov stále nerozumie tomu, prečo proti nemu ľudia protestujú.

Neupiera im však právo vyjadriť vlastný názor a navyše, od svojich priaznivcov cíti podporu. Babiš to povedal počas pietneho aktu v nedeľu v obci Ležáky, ktorú nacisti pred 77 rokmi vypálili v odvete za atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.

V nedeľu od 16.30 h sa bude konať demonštrácia na pražskej Letenskej pláni proti Babišovi, pripomenul portál Novinky.cz.

Tvrdenia nie sú pravdivé

"Máme 30 rokov slobody a demokracie, ľudia majú právo vyjadriť svoj názor. S pani ministerkou (spravodlivosti Mariou) Benešovou sme urobili všetko, aby sme vyvrátili tie domnienky, splnili sme aj požiadavky týkajúce sa zákona o štátnom zastupiteľstve. Takže tomu veľmi nerozumiem, prečo sa to deje. Mrzí ma to, ľudia protestujú proti niečomu, čo sa nestalo a ani nestane. Väčšina tvrdení nie je ani pravdivá," povedal novinárom v Ležákoch Babiš.

Podnetom pre demonštrácie bola demisia ministra spravodlivosti Jana Kněžínka (za ANO) a výber jeho nástupkyne Benešovej (za ANO).

Kněžínek oznámil svoj úmysel odstúpiť deň po tom, čo štátne zastupiteľstvo (prokuratúra) informovalo o návrhu na podanie žaloby v kauze rekreačnej farmy Čapí hnízdo, v ktorej ide o údajné zneužitie európskych dotácií. Medzi obvinenými je aj Babiš. Ten označuje celý prípad za politickú kauzu.

Požiadavky demonštrantov sa postupne zamerali na celú vládu a na demisiu premiéra, dodali Novinky.cz.

Fotili sa so mnou

Vyhladenie osady Ležáky v okrese Chrudim z 24. júna 1942 si v nedeľu na mieste tragédie pripomenuli stovky ľudí, vrátane zástupcov vlády a ďalších organizácií. S premiérom sa pred oficiálnym programom aj po ňom fotografovali desiatky priaznivcov.

"Včera ani dnes na mňa nikto hanlivo nekričal, veľa ľudí sa tu so mnou fotilo. Takže pre mňa je to obrovská energia. Ľudia mi stále píšu, aby som vydržal a bojoval, a to samozrejme urobím," povedal Babiš.