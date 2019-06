Do Pacifiku opäť vyplávala hrádza na zachytávanie odpadu

Zariadenie má prispieť k vyčisteniu takzvanej veľkej pacifickej skládky.

23. jún 2019 o 12:23 ČTK

WASHINGTON. V Tichom oceáne bola znovu nainštalovaná plávajúca bariéra na zachytávanie plastového odpadu.

Zariadenie zachytáva plastový odpad

Systém, ktorého autorom je 24 ročný Holanďan Boyan Slat, má prispieť k vyčisteniu mora v oblasti takzvanej veľkej pacifickej skládky medzi Kaliforniou a Havajskými ostrovmi, kde podľa odhadov vedcov pláva 1,8 bilióna kusov plastu.

Informoval o tom dnes denník The Guardian. Prvýkrát bolo zariadenie umiestnené do oceánu vlani v septembri, ale vzápätí sa rozpadlo.

Zariadenie organizácia The Ocean Cleanup ( "upratovanie oceánu") má podobu 600 metrov dlhej plávajúcej hrádze, na ktorej je zospodu upevnená prepážka siahajúcu až do trojmetrovej hĺbky. Systém sa má pôsobením vetra, morských prúdov a vĺn automaticky sformovať do tvaru písmena U.

Bariéra je navrhnutá tak, aby nebránila v pohybe morským živočíchom. Tí ju môžu bezpečne podplávat.

Odpad zrecyklujú

Oceánsky zberač odpadu bude poháňaný prírodnými silami vždy nejakú dobu brázdiť vody Tichého oceánu, kým senzory nevyšlú správu o tom, že sa ohyb naplnil odpadom. Privolaná loď potom nazhromaždené plasty odvezie na pevninu, kde budú zrecyklované.

Koncom minulého roka sa hrádza, bičovaná neustálymi nárazmi morských vĺn a vetrom, rozbila a štyri mesiace bola v oprave. Tento týždeň ťažná loď znovu zariadenie dopravila zo San Franciska do Pacifiku.