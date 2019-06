Na proteste proti klimatickým zmenám v New Yorku zatkli desiatky ľudí

Demonštranti si ľahli na cestu a blokovali dopravu na Ôsmej avenue.

23. jún 2019 o 10:22 SITA

NEW YORK. Polícia v meste New York zatkla 70 aktivistov za boj proti klimatickým zmenám, ktorí protestovali pred sídlom denníka The New York Times.

Demonštranti z mimovládnej organizácie Extinction Rebellion (Protest proti vyhynutiu) v sobotu na mrakodrap na Manhattane aj pred autobusovú stanicu oproti povešali transparenty.

Do väzby ich vzali po tom, čo si ľahli na cestu a blokovali dopravu na Ôsmej avenue. Obvinenia voči nim ešte nevzniesli.



Eve Mosher, hovorkyňa Extinction Rebellion, sa vyjadrila, že skupina chce, aby médiá viac informovali o "klimatickej núdzi", aby ľudia začali viac presadzovať "radikálnejšiu odpoveď".

Hovorkyňa denníka v e-maili pre agentúru AP uviedla, že žiadna národná mediálna organizácia nevenuje viac zdrojov na informovanie o klimatických zmenách ako The New York Times.