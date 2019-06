V Británii odsúdili rodičov džihádistu, synovi posielali peniaze do Sýrie

Jack Letts vycestoval z Oxfordu v roku 2014 ako 18-ročný.

22. jún 2019 o 6:43 TASR

LONDÝN. Rodičov mladíka, ktorý konvertoval na islam a vycestoval do Sýrie, aby sa tam pridal k teroristickej organizácii Islamský štát, odsúdili v piatok v Británii na 15 mesiacov väzenia podmienečne za to, že sa svojmu synovi pokúšali do Sýrie posielať peniaze.

Informovala o tom agentúra AP.

Vopred ich varovali

John Letts (58) a Sally Laneová (57) z Oxfordu, rodičia mladíka prezývaného britskými médiami ako "džihádista Jack", uviedli, že konali tak, ako by sa na ich mieste správali všetci rodičia, keď sa svojmu v súčasnosti 23-ročnému synovi pokúšali poslať peniaze.

Pár sa podľa vlastných slov obával, že ich syn je uväznený v sýrskej Rakke a v smrteľnom nebezpečenstve.

Podľa prokurátorky Alison Morganovej rodičia len "zatvárali oči" pred tým, čo bolo očividné.

Britské úrady zároveň uviedli, že rodičia boli vopred varovaní, aby synovi peniaze neposielali, lebo tak riskujú súdne stíhanie. Radu sa však rozhodli neuposlúchnuť a Jackovi Lettsovi poslali alebo sa pokúsili poslať dovedna 1723 libier (1931 eur).

V kurdskom zajatí

Jack Letts, ktorý má dvojaké britsko-kanadské občianstvo, vycestoval z Oxfordu v roku 2014 ako 18-ročný.

Jeho rodičia sa domnievali, že odišiel na Blízky východ, konkrétne do Jordánska, aby sa tam učil arabčinu. Neskôr sa mal presťahovať do Kuvajtu a oženiť sa. Následne mal skončiť v Sýrii, kde sa pridal k džihádistom z IS.

V roku 2015 zverejnil na Facebooku príspevok, v ktorom tvrdil, že by rád spáchal "mučenícku operáciu" na skupine britských vojakov. Neskôr však vyhlásil, že by sa rád vrátil domov do Británie.

V roku 2017 opustil organizáciu Islamský štát, uvádza spravodajská stanica BBC. Posledné dva roky je tento mladík v kurdskom zajatí na severe Sýrie.