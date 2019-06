Trump zastavil útok na Irán iba desať minút vopred, vraj sa bál civilných obetí

Trump dodal, že Spojené štáty nikdy nedovolia Iránu získať jadrové zbrane.

21. jún 2019 o 17:14 SITA

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump rozhodol o zastavení útoku na Irán, ktorý mal byť odvetou za zostrelenie amerického dronu, len 10 minút pred jeho plánovaným začiatkom.

Dôvodom malo byť to, že chcel predísť civilným obetiam. Trump to uviedol v statuse na twitteri. Američania mali podľa neho už "nabité" a boli "pripravení na odvetu na troch rôznych miestach".

"V tom som sa spýtal, koľko ľudí zomrie," popísal Trump chvíle pred plánovaným spustením útoku. Vojenskí predstavitelia mu na to odvetili, že predpokladaný počet obetí je 150, a v tom momente sa rozhodol útok zastaviť, pretože takéto útoky by "neboli adekvátne v porovnaní so zostrelením nepilotovaného dronu".

Trump dodal, že Spojené štáty nikdy nedovolia Iránu získať jadrové zbrane, no zostrelenie dronu ne je až tak akútnou záležitosťou, aby ju bolo treba okamžite riešiť.

Spomenul v tejto súvislosti aj protiiránske sankcie, ktoré podľa neho vážne poškodzujú ekonomiku Iránu, a naznačil, že sa môžu ešte rozšíriť.