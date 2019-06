Analytik: Trump s Iránom nemá stratégiu, no do vojny nechce ísť

Incidentov s Iránom môže byť viac, hovorí JEREMY SHAPIRO.

21. jún 2019 o 17:58 Lukáš Onderčanin

Minulý rok Spojené štáty odstúpili od jadrovej dohody s Iránom. Z minulotýždňového útoku na ropné tankery v Hormuzskom prielive vinia Američania Irán. Ten zase vo štvrtok zostrelil americký dron, ktorý podľa slov Iránu lietal nad ich vzdušným priestorom. Kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa sú však nepredvídateľné a konflikt sa môže stupňovať, hovorí odborník na americkú zahraničnú politiku z Európskej rady pre zahraničné vzťahy (ECFR) JEREMY SHAPIRO.

Donald Trump vo štvrtok nariadil vojenský zásah proti Iránu, no o chvíľu neskôr ho zastavil. Čo to hovorí o jeho stratégii?

Trump nikdy nemá žiadnu stratégiu, podobne ako jeho poradcovia. Ukazuje to opäť, že Trump koná na základe svojich inštinktov. Jeho poradcovia ho zrejme vo štvrtok presvedčili, že musí reagovať, aj keď on sám to príliš nechcel. No potom z toho znervóznel a zľakol sa použitia sily s potenciálne negatívnym vplyvom. Aj doteraz použil silu len v Sýrii, aj to skôr symbolicky. Oveľa viac sa obáva použitia vojenskej sily ako Barack Obama alebo akýkoľvek prezident pred ním. Jeho poradcovia však na to majú najmä v otázke Iránu rozdielny pohľad. To, čo vidíme, je zrejme boj medzi Trumpovými inštinktmi či obavami a stratégiou jeho poradcov.

Prečo je pre Američanov Irán taký kľúčový?