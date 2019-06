Nepokoje v Tbilisi si vyžiadali 240 zranených, prezidentka viní Rusko

Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová je presvedčená, že záujem na nestabilite v Gruzínsku má Rusko.

21. jún 2019 o 13:13 TASR

Demonštranti sa dostali až do parlamentu. Polícia sa snažila dav rozohnať.(Zdroj: TASR/AP)

TBILISI. Pouličné protesty a nepokoje, ktoré sa vo štvrtok odohrali v uliciach gruzínskej metropoly Tbilisi, si vyžiadali 240 zranených, z toho 80 policajtov. Informovala o tom šéf záchranárskeho centra Avtandil Talakvadze, ktorý dodal, že hospitalizovaných je 102 ľudí.

Ministerstvo zdravotníctva spresnilo, že väčšina zranených mala poranenia očí, modriny, či výrony. Stav jedného zraneného je podľa lekárov vážny a dve ďalšie osoby bolo potrebné operovať.

Rus po rusky v gruzínskom parlamente

Nepokoje v hlavnom meste Gruzínska vypukli vo štvrtok podvečer a trvali až skorých ranných hodín v piatok.

Vyvolalo ich to, že ruský poslanec Sergej Gavrilov predsedal valnému zhromaždeniu Medziparlamentného zhromaždenia pravoslávia (IAO, ruská skratka MAP), ktoré sa konalo v budove gruzínskeho parlamentu a Gavrilov na ňom hovoril po rusky.

Protesty v súvislosti s príchodom ruskej delegácie do Gruzínska sa objavili už v stredu. Rozhorčenie sa vystupňovalo, keď Gavrilov začal v budove gruzínskeho parlamentu predsedať valnému zhromaždeniu MAP, ktoré sa gruzínska opozícia z tohto dôvodu vo štvrtok snažila narušiť.

Proti demonštrantom zasiahla polícia

Opozičné strany potom vyzvali občanov, aby prišli na protestné zhromaždenie pred parlament, kde však voči nim polícia zasiahla vodnými delami, slzotvorným plynom a streľbou s použitím gumených projektilov.

Ľudskopráva organizácia Human Rights Watch podľa agentúry AP kritizovala použitie slzotvorného plynu a gumených projektilov vori stovkám pokojne demonštrujúcich ľudí.

Účastníci protestov teraz požadujú rezignáciu predsedu gruzínskeho parlamentu Irakliho Kobachidzeho, ako aj odchod ministra vnútra Giorgiho Gachariu a šéfa bezpečnostnej služby Vachtanga Gomelauriho.

Gruzínska opozícia na piatok večer zvolala do ulíc Tbilisi ďalšie zhromaždenie.

Nestabilné Gruzínsko v záujme Moskvy

Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová, ktorá pre protesty v Tbilisi predčasne ukončila návštevu Bieloruska, podľa Interfaxu uviedla, že záujem na nestabilite v Gruzínsku má Rusko.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil zasa protesty v Tbilisi za "rusofóbnu provokáciu". Dodal, že prejavy agresie voči ruským občanom vyvolávajú u Moskvy znepokojenie.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová na Facebooku napísala, že "nepokoje v Tbilisi organizované radikálmi boli provokáciou, ktorá uškodí samotnému Gruzínsku".

Vedenie chce sedieť na piatich stoličkách

K nepokojom v Tbilisi sa vyjadril pre Interfax aj samotný Gavrilov.

Uviedol, že sa tam teraz deje, "je len dôsledkom nekonzistentnej, niekedy absurdnej pozície vedenia Gruzínska, ktorá sa snaží sedieť už ani na dvoch stoličkách, ale na troch alebo piatich stoličkách: snaží sa udržiavať dobré susedské vzťahy, prilákať investície a rozvíjať kultúru, pričom už tradične sa snažia votrieť do priazne americkým kolegom hrajúc protiruskou kartou".

Gruzínska opozícia pôvodne žiadala, aby Gavrilova do krajiny ani nepustili a nedovolili mu zúčastniť sa na IAO. Gruzínske médiá totiž informovali, že Gavrilov sa údajne zapojil do bojov proti Gruzínsku na strane Abcházska. Gavrilov to však popiera.

Organizátori IAO po škandále s ruskou delegáciou na pôde gruzínskeho parlamentu pôvodne oznámili, že zhromaždenie bude pokračovať v piatok v jednom z hotelov v Tbilisi. Neskôr sa objavila informácia, že podujatie IAO bolo predčasne ukončené.

IAO vzniklo v roku 1993 z iniciatívy gréckeho parlamentu. Jeho sídlo je v Aténach. Momentálne má 25 členských krajín. Gavrilov je jeho predsedom od roku 2018.