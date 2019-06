Rusko sa nesnaží byť superveľmocou, nechceme mať vplyv na iné štáty, tvrdí Putin

Putin však zdôraznil, že Rusko si zachováva vedúce postavenie vo vývoji moderných zbraní.

21. jún 2019 o 12:20 TASR

MOSKVA. Rusko nemá v úmysle rozširovať svoj vplyv v iných krajinách a nesnaží sa byť superveľmocou, povedal novinárom ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok po skončení tradičnej výročnej videokonferencie s názvom Priama linka s Vladimirom Putinom.

"Neusilujeme sa o takéto postavenie, pretože táto predstava so sebou prináša určité prvky spojené s nastoľovaním vplyvu na iné štáty a celé regióny. Nechceme sa vracať do pozície, akú mal Sovietsky zväz, ktorý určoval životný štýl, politický systém a ďalšie veci svojim susedom vrátane východoeurópskych krajín. Je to kontraproduktívne, nákladné a bez historickej perspektívy," odpovedal Putin na otázku, či je dnes Rusko superveľmocou.

Ako ďalej poznamenal šéf Kremľa, "horkú skúsenosť Sovietskeho zväzu" niektorí ruskí partneri na Západe neberú do úvahy. "Stále sa dopúšťajú tých istých chýb, padajú do tej iste pasce," upozornil.

