Švédska prokuratúra sa neodvolá proti nevydaniu zatykača na Assangea

Začiatkom mesiaca súd odmietol vydať na Assangea zatykač.

20. jún 2019 o 19:06 SITA

ŠTOKHOLM. Švédska prokuratúra sa neodvolá proti rozhodnutiu nezadržať zakladateľa portálu WikiLeaks Juliana Assangea, ktorý je momentálne v britskom väzení a je tiež podozrivý zo znásilnenia vo Švédsku.

Námestníčka generálneho prokurátora Eva-Marie Perssonová vo štvrtok bez uvedenia bližších podrobností uviedla, že plánuje vykonať "určité doplňujúce výsluchy".



Začiatkom tohto mesiaca švédsky súd odmietol vydať na Assangea zatykač. Neznamená to však ukončenie predbežného vyšetrovania vo Švédsku, len to, že Assangea z Británie nevydajú a môžu ho vypočúvať tam.



Assange sa od júna 2012 ukrýval na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne práve pre obavy z vydania do Švédska alebo Spojených štátov. V apríli mu však Ekvádor zrušil azyl.

Dôvodom bolo "opakované porušovanie medzinárodných dohôd a denných protokolov".

V súčasnosti si odpykáva 50-týždňový trest odňatia slobody za porušenie podmienok prepustenia na kauciu. Assangeovi hrozí tiež vydanie do Spojených štátov.

Washington ho obviňuje zo získavania a zverejňovania tajných informácií. Britský súd má o jeho prípadnom vydaní rozhodnúť začiatkom budúceho roka.