Sankcie podľa Putina škodia viac Únii než Rusku

Západné štáty začali zavádzať sériu sankcií voči Rusku po anexii Krymu.

20. jún 2019 o 14:49 TASR

MOSKVA. Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že sankcie Európskej únie uvalené na Rusko spôsobili väčšie škody eurobloku.

"Reštrikcie Západu stáli Rusko od roku 2014 - v podobe stratených príležitostí - 50 miliárd dolárov, zatiaľ čo Európska únia prišla o 240 miliárd dolárov," povedal Putin počas výročnej telekonferencie s občanmi.

Dodal, že Spojené štáty prišli pre sankcie približne o 17 miliárd dolárov.

Západné štáty začali zavádzať sériu sankcií voči Rusku po tom, ako Moskva v roku 2014 anektovala Krym patriaci pod správu Ukrajiny.

Rusko na tento krok reagovalo protiopatreniami.

Konflikt na Ukrajine

Na otázku, či sa Rusko so všetkými štátmi pomerí a aký to bude mať vplyv na ekonomiku, Putin lakonicky odpovedal: "My sme sa predsa s nikým nepohádali".

Prečítajte si tiež: Putin v každoročnej diskusii sľúbil viac peňazí na sociálne programy

Pokiaľ ide o konflikt na Ukrajine, Putin ubezpečil, že vedenie krajiny sa zaoberá otázkou výmeny zajatcov.

Podľa jeho slov sa diskutuje aj o možnostiach prepustenia ukrajinských námorníkov, ktorí boli zadržaní vlani na jeseň počas incidentu v Kerčskom prielive.

Tento problém by sa mal riešiť komplexne, poznamenal prezident.

Vyjadril sa aj k sporu medzi americkou vládou a čínskou spoločnosťou Huawei, ktorého podstatou podľa neho je "ekonomická rivalita".

Rusi sa sťažovali na nízke mzdy

Tradičná výročná videokonferencia sa začala na poludnie miestneho času a v priamom prenose ju vysielalo niekoľko televíznych kanálov, rozhlasových staníc a sociálnych sietí.

Tento rok v otázkach dominovali sťažnosti na nízke mzdy, zničené cesty a školy, preplnené nemocnice, zlú dostupnosť zdravotnej starostlivosti vo vidieckych oblastiach, čo podľa Putina súvisí aj s nedostatkom bytov pre záujemcov o prácu a iné sociálne otázky.

Putin sa vyjadril aj problémom v oblasti životného prostredia, najmä pálčivej otázke skladovania a recyklácie odpadu.