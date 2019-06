Bude musieť Trump voličom vysvetľovať ďalšiu vojnu? Ako dopadne konflikt s Iránom

Prinášame scenáre ďalšieho vývoja.

20. jún 2019 o 13:34 Matúš Krčmárik

TEHERÁN, BRATISLAVA. Američania tvrdia, že Irán zaútočil na tankery v Perzskom zálive a že vo štvrtok zostrelil ich bezpilotné lietadlo v medzinárodnom vzdušnom priestore.

Prečítajte si tiež: Iránske revolučné gardy tvrdia, že zostrelili americký dron

Teherán vinu za útoky popiera a americké lietadlo, ktoré zostrelil, bolo vraj nad jeho územím. K obom incidentom došlo v oblasti Hormuzského prielivu.

Trpezlivosť stráca aj Saudská Arábia, na ktorej územie mieria rakety zo susedného Jemenu, kde prebieha občianska vojna. Proti koalícii arabských štátov bojujú šiitskí povstalci podporovaní z Iránu.

Prestáva platiť dohoda o iránskom jadrovom programe. Teherán otvorene hovorí, že čoskoro začne vyrábať oveľa viac obohateného uránu, ako mu dohoda dovoľuje. Američania od nej už odstúpili a tlačia na Európu, aby s režimom prestala obchodovať.

Prinášame možné scenáre ďalšieho vývoja stupňujúceho sa konfliktu na Blízkom východe.

Stretnú sa za rokovacím stolom

Americký prezident Donald Trump je od začiatku kritikom iránskeho režimu. Odstúpil od jadrovej dohody, v posledných mesiacoch zvyšuje počet vojakov v regióne a postavil sa za arabských spojencov, ktorí vedú s Iránom súboj o dominanciu nad Blízkym východom.

Zároveň však Trump opakuje, že s Iránom by najradšej rokoval. Ukazuje na Severnú Kóreu, ktorej sa takisto vyhrážal zničením a potom sa s diktátorom Kim Čong-unom dvakrát stretol.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/623770890&color=ff5500

Navyše, Trump pred zvolením opakovane kritizoval americké vojny v Iraku a Afganistane, kde podľa neho zbytočne zomierali americkí vojaci. Vyvolať nový konflikt v regióne rok a pol pred voľbami by nebolo v jeho politickom záujme.

Túto možnosť by nevylučovalo ani to, ak by za útokmi na tankery bol naozaj Irán.