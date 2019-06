Slnko tu nezapadá 69 dní. Nórsky ostrov chce bezčasovú zónu

Na ostrove za polárnym kruhom majú od mája do júla polárny deň.

19. jún 2019 o 18:41 SITA

KODAŇ. Obyvatelia nórskeho ostrova Sommaroy, kde 69 dní v roku nezapadá slnko, chcú žiť bez konvenčného konceptu času. Chcú mať flexibilnejší čas na prácu či školu a čo najviac zužitkovať dlhé letné dni.



Ostrovania sa usilujú zbaviť tradičných pracovných hodín a "konvenčného dodržiavania času" počas obdobia polárneho dňa, ktoré trvá od 18. mája do 26. júla, vysvetlil obyvateľ ostrova Kjell Ove Hveding.

Ten sa tento mesiac stretol s poslancom nórskeho parlamentu, ktorému predložil petíciu podpísanú desiatkami jeho spoluobčanov na podporu vyhlásenia "bezčasovej zóny" a prediskutoval s ním praktické a právne záležitosti týkajúce sa tejto iniciatívy.

"Je to trochu šialené, ale zároveň veľmi vážne," cituje Hvedinga agentúra AP.



Sommaroy, ktorý má 350 obyvateľov, leží za polárnym kruhom západne od mesta Tromso a od novembra do januára tam je tma.

Zavedenie bezčasovej zóny, v ktorej by sa ľudia neriadili tým, čo ukazujú hodinky, by podľa iniciátorov návrhu jeho obyvateľom pomohlo čo najviac využiť čas.

Pomôcť by to mohlo najmä študentom, zamestnancom a zamestnávateľom.

"Je to výborné riešenie, ale pravdepodobne sa nestaneme úplne bezčasovou zónou, pretože by to bolo veľmi komplikované. Ale do agendy sme zaradili časový prvok a mohli by sme získať viac flexibility, aby sme sa prispôsobili dennému svetlu," vysvetlil Hveding s tým, že cieľom zrušenia času je aj oddýchnuť si a nestresovať sa.