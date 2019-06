V Guatemale sa začali prezidentské a parlamentné voľby

16. jún 2019 o 14:46 TASR

GUATEMALA. V stredoamerickej Guatemale sa v nedeľu konajú prezidentské a parlamentné voľby.

V najľudnatejšej krajine Strednej Ameriky sa o post prezidenta, ktorý nahradí súčasnú hlavu štátu Jimmyho Moralesa, uchádza až 19 kandidátov.

Predvolebnej kampani dominovali témy ako boj proti zločineckým skupinám, chudoba či migrácia do Spojených štátov, informovala agentúra AFP.

Prvá dáma verzus konzervatívec

V prieskumoch vedie s 22 percentami hlasov podnikateľka a bývalá prvá dáma Guatemaly Sandra Torresová (63), ktorá je kandidátkou sociálnodemokratickej strany UNE. Za ňou nasleduje s 11 percentami Alejandro Giammattei (63), ktorý sa o post prezidenta uchádza s podporou konzervatívnej strany Vamos.

Ani jeden z týchto dvoch uchádzačov však podľa AFP nemá dostatočnú podporu, aby vo voľbách zvíťazil v prvom kole. Torresová by bola v druhom kole, ktoré by sa konalo 11. augusta, v ťažkej pozícii, keďže Giammettei by pravdepodobne dokázal proti nej zjednotiť hlasy konzervatívnych voličov, tvrdia analytici.

Torresová - bývalá manželka Álvara Coloma, ktorý bol prezidentom Guatemaly v rokoch 2008-2012 - prisľúbila reformy v oblasti zdravotníctva a vzdelávania, ako aj vytváranie nových pracovných miest.

Toto opatrenie by malo zastaviť tok migrácie do USA. Torresová vystupuje proti interrupciám a manželstvám osôb rovnakého pohlavia.

Giammattei chce znovu zaviesť trest smrti, bojovať proti násilným gangom, chudobe, migrácii a korupcii.

Očakáva sa, že Torresovej strana UNE získa vysoký počet hlasov, no v 160-člennom parlamente sa jej väčšinu získať nepodarí.

Bojovníčka proti korupcii

Podľa prieskumov tvorili trojicu najsilnejších kandidátok okrem Torresovej i bývalá generálna prokurátorka a bojovníčka proti korupcii Thelma Aldanová a dcéra bývalého vojenského lídra Efraína Ríosa Montta Zury Ríosová.

Ríosovej však guatemalský ústavný súd kandidovať zakázal. Kandidatúry Aldanovej bola takisto zamietnutá, a to pre obvinenia zo sprenevery, klamania a daňových podvodov. Samotná Aldanová však tvrdí, že ide o politicky motivované obvinenia.

Osem miliónov oprávnených voličov v Guatemale si v nedeľu volí i zástupcov parlamentu a miestnych samospráv.

V pohotovosti je 40.000 policajtov a významné budovy a väznice stráži armáda. V najmenej 55 obciach sa predstavitelia obávajú možného vypuknutia násilností.

Na konci roka 2018 pripadlo v Guatemale podľa oficiálnych štatistík na 100.000 ľudí až 22,4 vrážd. Približne polovica z nich súvisí s obchodom s drogami a vydieraním, ktorého sa dopúšťajú kriminálne gangy, ktoré majú v krajine veľkú moc.