Británia poprela, že si iránske ministerstvo predvolalo jej veľvyslanca

Iránske ministerstvo malo takto reagovať na vyhlásenie britského diplomata.

16. jún 2019 o 11:37 TASR

TEHERÁN. Britský veľvyslanec v Iráne Rob Macaire poprel v nedeľu správy o tom, že si ho iránske ministerstvo zahraničných vecí predvolalo v súvislosti s vyhlásením šéfa britskej diplomacie Jeremyho Hunta, podľa ktorého je za štvrtkový útok na tankery v Perzskom zálive "takmer určite" zodpovedný Teherán.

RInformovala o tom agentúra AFP.

Rukopis Iránu

"Zaujímavé. Je to pre mňa novinka," uviedol na Twitteri Macaire deň po tom, čo iránske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že si v súvislosti s Huntovým vyjadrením predvolalo britského veľvyslanca.

"Požiadal som (iránske) ministerstvo zahraničných vecí o naliehavé stretnutie, a to mi bolo umožnené. Nešlo o predvolanie. Samozrejme, ak by som bol oficiálne predvolaný, určite by som na to reagoval, ako napokon každý veľvyslanec," vysvetlil Macaire.

Iránske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že námestník ministra pre európske záležitosti Mahmúd Barimaní absolvoval v sobotu s Macairom stretnutie, na ktorom "dôrazne protestoval proti neakceptovateľným a protiiránskym postojom britskej vlády".

Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt totiž v piatok vyhlásil, že Londýn dospel k záveru, že za štvrtkový útok na tankery v Ománskom zálive je "takmer určite" zodpovedný Irán.

Zopakoval tak slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý povedal, že útok na dva tankery v Ománskom zálive "nesie rukopis Iránu".

Irán popiera obvinenia

Irán akúkoľvek účasť na incidente poprel a Huntove obvinenia označil za nepodložené. Teherán navyše Londýnu vytkol jeho "zaslepené a neuvážené" prispôsobovanie sa postojom Spojených štátov.

Prečítajte si tiež: Saudskoarabský princ obvinil z útoku na tankery Irán

Terčom útoku v Ománskom zálive sa 13. júna stali ropný tanker Kokuka Courageous, plaviaci sa pod vlajkou Panamy, a tanker Front Altair pod vlajkou Marshallových ostrovov. Podľa regionálnych médií došlo na lodiach k explóziám a požiarom, pričom posádky museli evakuovať.

Incident, pri ktorom boli údajne použité námorné míny, sa odohral mesiac po tom, ako boli terčami útokov pri brehoch Spojených arabských emirátov iné štyri tankery.

Útoky len vystupňovali dlhotrvajúce napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi a ich spojencami v Perzskom zálive.