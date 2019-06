V južnej Číne sa zrútil most, autá popadali do rieky

Do rieky spadli tri osoby, z ktorých jednu sa podarilo zachrániť a dve sú stále nezvestné.

15. jún 2019 o 8:35 SITA

PEKING. V južnej Číne sa v piatok zrútila časť mosta, pričom do rieky spadli dve autá a tri osoby, z ktorých jednu sa podarilo zachrániť a dve sú stále nezvestné.

Informovala o tom čínska štátna tlačová agentúra Nová Čína. K nešťastiu prišlo v meste Che-jüan v provincii Kuang-tung.

Zábery čínskej štátnej televízie ukazujú, ako sa znenazdajky, bez akýchkoľvek predchádzajúcich varovných signálov, zrútili do rieky Tung-ťiang dva oblúky mosta.

Príčina nešťastia zatiaľ nie je známa.

Ako píše agentúra The Associated Press (AP), juh Číny postihli v poslednom čase mohutné dažde a na mnohých miestach aj záplavy, nie je však jasné, či to môže byť príčinou zrútenia sa mosta.