Vo Vallette sa zišli lídri juhoeurópskych krajín

Hlavnými bodmi stretnutia by mali byť budúcnosť Európskej únie či migrácia.

14. jún 2019 o 20:04 SITA

RÍM. V maltskom hlavnom meste Valletta sa v piatok zišli lídri juhoeurópskych krajín, ktorí sa tam pred budúcotýždňovým zasadnutím Európskej rady pokúšajú nájsť jednotnú pozíciu v kľúčových ekonomických a politických otázkach.

Hlavnými bodmi stretnutia predstaviteľov Malty, Francúzska, Talianska, Španielska, Portugalska, Grécka a Cypru by podľa agentúry AP mali byť budúcnosť Európskej únie, migrácia či klimatické zmeny.



Španielsko sa usiluje o posilnenie svojej pozície v EÚ a chce, aby blok posilnil spoluprácu s Marokom, ktoré je kľúčovým spojencom pri zamedzovaní prílevu migrantov z Afriky do Európy cez Stredozemné more.

Taliansko a Malta zase chcú prísnejšiu politiku únie v otázkach imigrácie a azylu. Klimatické zmeny sú prioritou pre Francúzsko, ktoré sa snaží o to, aby si všetky krajiny EÚ stanovili cieľ dosiahnuť nulové emisie do roku 2050.