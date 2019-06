Mal by sa stať europoslancom, no sľub zložiť nemôže. Katalánsky exminister nesmie opustiť väzenie

Najvyšší súd Junquerasovi nepovolil zložil sľub vernosti španielskej ústave, ako to od zvolených europoslancov žiada volebná komisia.

14. jún 2019 o 13:08 TASR

MADRID. Španielsky najvyšší súd vydal v piatok rozhodnutie, ktorým nepovoľuje väznenému bývalému podpredsedovi katalánskej vlády Oriolovi Junquerasovi, aby na budúci pondelok v Madride zložil sľub vernosti španielskej ústave, ako to od zvolených europoslancov žiada španielska volebná komisia.

O tomto kroku rozhodla španielska volebná komisia vo štvrtok, keď uviedla, že všetci poslanci zvolení v májových eurovoľbách za Španielsko sa musia v pondelok 17. júna napoludnie dostaviť do budovy parlamentu v Madride.

Tam musia zložiť predpísaný sľub vernosti španielskej ústave. Ak tak neurobia, ich mandáty budú oficiálne vyhlásené za neobsadené, informovala agentúra AP.

Agentúra Catalan News Agency (CNA) súčasne upozornila, že rovnaká zostava sudcov vydala pred mesiacom Junquerasovi dočasné povolenie na opustenie väznice, aby sa mohol zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí nového španielskeho parlamentu, ktoré sa konalo 21. mája.

Kvôli zloženiu sľubu vernosti španielskej ústave sa musia do Madridu v pondelok dostaviť aj dvaja lídri katalánskych separatistov, Carles Puigdemont a Toni Comín, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí a boli zvolení za poslancov europarlamentu.

Puigdemont a Comín sú na úteku pred španielskou justíciou, ktorá ich v súvislosti s neúspešným pokusom o vyhlásenie nezávislosti od Španielska obvinila zo vzbury. Obaja sa zdržiavajú v Belgicku a Madrid zatiaľ neuspel so snahami o ich vydanie na stíhanie do vlasti. Keby sa vrátili do Španielska, hrozí im zatknutie.

Deviati katalánski politici vrátane Junquerasa sú obžalovaní zo vzbury, ktorej sa mali dopustiť zorganizovaním nezákonného referenda o nezávislosti v októbri 2017 a následným vyhlásením Katalánskej republiky.

V prípade uznania za vinných im hrozí odňatie slobody v trvaní až do 25 rokov. Ďalšie tri osoby sú obvinené z občianskej neposlušnosti a sprenevery verejných prostriedkov. Súdny proces sa začal v Madride 12. februára.