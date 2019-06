Katalánski separatisti na úteku sa po mandát europoslanca musia zastaviť v Madride

Puigdemont a Comín sú na úteku pred španielskou justíciou.

14. jún 2019 o 8:34 TASR

MADRID. Dvaja lídri katalánskych separatistov, Carles Puigdemont a Toni Comín, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí, sa musia vrátiť do Španielska, ak sa chcú ujať svojich europoslaneckých mandátov.

Španielska volebná komisia vo štvrtok rozhodla, že všetci poslanci zvolení v májových eurovoľbách za Španielsko sa musia v pondelok 17. júna napoludnie dostaviť do budovy parlamentu v Madride. Tam musia zložiť predpísanú prísahu na španielsku ústavu.

Ak tak neurobia, ich mandáty budú oficiálne vyhlásené za neobsadené, informovala agentúra AP.

Puigdemont a Comín sú na úteku pred španielskou justíciou, ktorá ich v súvislosti s neúspešným pokusom o vyhlásenie nezávislosti od Španielska obvinila zo vzbury. Obaja sa zdržiavajú v Belgicku a Madrid zatiaľ neuspel so snahami o ich vydanie na stíhanie do vlasti. Ak by sa vrátili do Španielska, hrozí im zatknutie.

V májových voľbách bol do Európskeho parlamentu zvolený aj tretí katalánsky separatistický politik, Oriol Junqueras. Ten sa však nachádza vo väzení v Madride, kde čelí obvineniam z organizácie nelegálneho referenda o nezávislosti Katalánska z októbra 2017. On sám dúfa, že mu španielske úrady umožnia prevziať si europoslanecký mandát.