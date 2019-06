Epidémiou eboly sa bude v Ženeve zaoberať expertný výbor

Epidémia si od augusta vyžiadala už takmer 1 400 obetí.

12. jún 2019 o 19:28 SITA

KASINDI. Expertný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa zíde v piatok v Ženeve, aby rozhodol o tom, či vyhlási epidémiu eboly za globálnu pandémiu.

Pôjde pritom už o tretie zasadnutie výboru k súčasnej epidémii, ktorá si od augusta vyžiadala už takmer 1 400 obetí.



Oznámenie WHO prichádza deň po tom, čo sa potvrdil prvý cezhraničný prípad ochorenia.

Päťročný chlapec, ktorý pricestoval z Konžskej demokratickej republiky (KDR) do Ugandy začiatkom tohto týždňa, nákaze medzičasom podľahol. Dvaja jeho príbuzní v Ugande sú už vysoko nákazlivým vírusom rovnako infikovaní.



KDR vyhlásila epidémiu eboly 1. augusta. Odvtedy sa rozšírila aj do blízkosti hraníc s Ugandou a Rwandou, odkiaľ nie je ďaleko ani do Južného Sudánu.