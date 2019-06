Vzdušný priestor Severného Macedónska môžu chrániť Bulhari

Bulhari plánujú kúpiť od USA osem stíhačiek.

12. jún 2019 o 18:00 TASR

SOFIA. Bulharsko by ako členský štát NATO mohlo pomôcť pri ochrane vzdušného priestoru svojho suseda, Severného Macedónska, keď dovŕši zmluvu na nákup ôsmich bojových stíhacích lietadiel typu F-16 zo Spojených štátov.

Oznámil to v stredu bulharský premiér Bojko Borisov, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.

Bulhari chcú chrániť Macedónsko

Bulharsko, ktoré je i členom Európskej únie, chce nahradiť svoje starnúce sovietske stíhačky typu MiG-29 a zlepšiť svoje dodržiavanie noriem Severoatlantickej aliancie.

Pentagón v pondelok oznámil, že americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo možný predaj ôsmich skusov F-16 a príslušného vybavenia Bulharsku za odhadovanú sumu 1,67 miliardy dolárov.

Sofia však očakáva, že USA jej ponúknu predaj týchto lietadiel za zľavnenú čiastku 1,2 miliardy dolárov.

"Minulý týždeň som hovoril so svojím kolegom (severomacedónskym premiérom Zoranom) Zaevom o ochrane vzdušného priestoru Severného Macedónska, keď dostaneme nové stíhačky. Bolo by to dobré pre nich aj pre nás," povedal novinárom Borisov.

Ponuka na stíhačky

Oficiálna ponuka USA na predaj stíhačiek tejto balkánskej krajine sa očakáva v priebehu týždňa, spresnil v utorok bulharský minister obrany Krasimir Karakačanov.

Očakávaná dohoda by bola najväčšou investíciou do armády Bulharska od pádu komunistického režimu v roku 1989.

Severné Macedónsko dúfa, že sa na budúci rok stane 30. členskou krajinou NATO, a očakáva tiež, že sa mu čoskoro podarí zabezpečiť si termín začiatku prístupových rozhovorov po tom, ako sa s Gréckom dohodlo na zmene svojho názvu z Macedónska na Severné Macedónsko. Atény dovtedy blokovali cestu tejto krajiny do NATO i EÚ.