Kam príde, padajú hlavy. Pápež vyslal do Poľska pre pedofíliu svoju pravú ruku

Cirkev odmietla polícii dať dokumenty o zneužívaní.

12. jún 2019 o 19:29 Lukáš Onderčanin

VARŠAVA, BRATISLAVA. Niektorí ho nazývajú aj pápežovým terminátorom. Arcibiskup Charles Scicluna sa donedávna veľmi neukazoval na verejnosti a o svojich prípadoch otvorene nehovoril.

No pre Vatikán je to človek, ktorého už roky posielajú riešiť prípady kňazov aj kardinálov obvinených zo zneužívania. Prípadne aj prípady, ktoré sa cirkev snaží ututlať. Tento týždeň prišiel do Poľska.

Tamojšia cirkev, ktorá čelí viacerým škandálom so zneužívaním, tu zatiaľ plne nespolupracuje ani s políciou.

Súd proti cirkvi

Krajinou, kde sa ku katolíckej cirkvi hlási až 85 percent obyvateľov, stále otriasajú prípady zneužívania.