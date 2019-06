V Ugande zaznamenali nové prípady eboly

V Ugande zaviedli prísne bezpečnostné opatrenia.

12. jún 2019 o 14:34 TASR

KAMPALA. Päťročný chlapec, ktorému diagnostikovali v Ugande ebolu, zomrel. Agentúru AFP o tom v stredu informoval predstaviteľ miestneho ministerstva zdravotníctva.

Išlo o prvý prípad eboly, odkedy pred desiatimi mesiacmi vypukla epidémia tohto nákazlivého vírusového ochorenia v susednej Konžskej demokratickej republike (KDR). Práve odtiaľ päťročný chlapec pochádzal.

"Chlapec, ktorého včera pozitívne testovali na ebolu v meste Kasese, v noci zomrel na infekčnej jednotke," uviedol predstaviteľ ministerstva, ktorý nechcel byť menovaný.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu potvrdila dva ďalšie prípady eboly v Ugande.

Podľa agentúry AP by malo ísť o rodinných príslušníkov spomínaného päťročného chlapca, ktorý prišiel do Ugandy z KDR začiatkom tohto týždňa.

Ugandské ministerstvo zdravotníctva a WHO už vyslali zdravotnícke tímy do západougandského mesta Kasese s cieľom identifikovať prípadné ďalšie nakazené osoby a zaočkovať ľudí, ktorí s chlapcom prišli do kontaktu.

V Ugande zaviedli prísne bezpečnostné opatrenia po tom, ako sa na východe KDR nakazilo ebolou za posledných desať mesiacov už 2000 ľudí, pričom približne dve tretiny z nich chorobe podľahli.