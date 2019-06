Tak poďme do tých predčasných volieb. Babiš pripravený je, čo opozícia?

V lete protesty zrejme utíchnu.

12. jún 2019 o 12:58 Jindřich Šídlo

Autor je komentátorom webu Seznam.cz.

Vlna demonštrácií proti premiérovi Andrejovi Babišovi a jeho vláde nestráca na intenzite, naopak. V utorok vyšli do ulíc tristo miest a obcí znovu tisíce ľudí a na budúcu nedeľu je oznámená demonštrácia na Letenskej pláni v Prahe.

Prečítajte si tiež: undefined

Organizátori optimisticky hovoria o 300-tisíc účastníkoch, čo by, samozrejme, bola najväčšia politická manifestácia za posledných 30 rokov.

Uvidíme, možno sa to naozaj stane. A potom... Áno, a potom vlastne čo?

Útlmový letný režim

Zrejme už veľmi nič, pretože sa začnú prázdniny, ľudia sa rozbehnú na dovolenky a česká politika vstúpi do pravidelného útlmového letného režimu.

Babiš už evidentne trochu stráca nervy, na demonštrantov pokrikuje, že nemajú dôvod protestovať, pretože sa im darí skvele a jemu naklonené médiá už rozbehli svoje hnojomety v štýle "a kto to vlastne všetko platí". (Áno, aj v Česku funguje meno Soros celkom spoľahlivo.)

Opozícia - konkrétne Piráti a TOP 09 - už ohlásila, že vyvolá v snemovni hlasovanie o nedôvere vláde, ktoré však nemá šancu vyhrať.

A tu človeku musí nutne napadnúť jedna vec. Najlepšou obranou často býva útok, čo Andrej Babiš vie veľmi dobre. A tak by mu napríklad mohlo napadnúť, že by opozícii navrhol: Dobre, poďme do predčasných volieb na jeseň.

Tá procedúra nie je vôbec zložitá, stačí získať 120 z 200 hlasov v snemovni. A ANO, ktoré v prieskumoch stále s veľkým náskokom vedie, má samo 78 kresiel.

Babišova marketingová mašina s takmer neobmedzenými zdrojmi by dokázala voľby premeniť v referendum o svojom lídrovi.

Minimum času na spájanie

Prečítajte si tiež: undefined

Roztrieštená opozícia by mala minimum času na vytvorenie stratégie a prípadných predvolebných blokov, o ktorých sa v Česku podľa slovenského vzoru z roku 1998 hovorí. A pritom by sa jej predčasné voľby odmietali veľmi ťažko...

Fotografie z pražských demonštrácií vyzerajú impozantne, netradičná obálka týždenníka Respekt pokrývajúca na prvej aj poslednej strane dav na Václavskom námestí musí vyhrať nejakú cenu.

Lenže nakoniec má stále všetko vo svojich rukách Babiš.