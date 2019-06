Dunaj ustúpil o meter, v Budapešti tak mohli hľadať nezvestných

Loď s turistami sa potopila koncom mája.

11. jún 2019 o 19:38 Martina Raábová

BRATISLAVA. Aby mohli maďarskí potápači a záchranári vytiahnuť z dna budapeštianskeho Dunaja potopenú loď Hableány, hladina rieky musela nevyhnutne klesnúť.

Prečítajte si tiež: Z Dunaja vytiahli výletnú loď Hableány aj ďalšie obete

Ešte koncom mája hladina Dunaja výrazne stúpla, dôvodom boli pretrvávajúce dažde.

V noci na 30. mája, keď sa nehoda stala, Dunaj v Budapešti presiahol päť metrov a rýchlo stúpal. A 1. júna kulminoval na hladine 586 centimetrov, tesne pod úrovňou prvého stupňa povodňovej aktivity v Budapešti.

Maďarský správca Dunaja preto minulý týždeň požiadal Slovenský vodohospodársky podnik a tiež Vodohospodársku výstavbu, pod ktorú spadá aj vodné dielo Gabčíkovo, aby znížili hladinu rieky. Inak by vrak lode s nezvestnými turistami nedokázali vyzdvihnúť.

Zastavili dve turbíny

Gabčíkovo tak 8. júna o jednej hodine po polnoci na žiadosť Budapešti dočasne odstavilo dve z ôsmich turbín hydroelektrárne. Cez každú z nich pretečie za sekundu zhruba 630 kubických metrov vody.

"Odstavením dvoch turbín sme znížili objem prietokov o tisíc kubických metrov za sekundu," vysvetľuje Stela Ištvánfyová z Vodohospodárskej výstavby.

1000 m3 o toľko znížili v elektrárni prietok dvoch turbín za sekundu, aby za štyri hodiny znížili hladinu rieky o viac ako meter.

Zároveň zvýšili prietok vody do starého koryta Dunaja o 200 kubických metrov za sekundu. "Priamo pod elektrárňou sa podarilo znížením výkonu hladinu Dunaja znížiť približne o 1,1 metra," vraví Ištvánfyová.

Turbíny elektráreň opätovne spustila ešte v ten istý deň o piatej nadránom.

Aj vďaka zníženej hladine Dunaja mohli maďarskí záchranári pri vyberaní výletnej lode použiť riečny žeriav.

Štátne podniky tvrdia, že zastavenie dvoch z ôsmich turbín nespôsobilo žiadne ekonomické škody v prípade výroby elektrickej energie, nedošlo ani k ohrozeniu prevádzkyschopnosti a bezpečnosti elektrárne.

Vodohospodári takto neznižovali prietok turbín prvýkrát, hoci ide o zriedkavý krok.

Turbíny gabčíkovskej elektrárne zastavovali aj v septembri 2016, keď do hrádze narazila výletná loď so 160 pasažiermi a 50-člennou posádkou. Pri nehode nebol nikto zranený, no pre opravy na brehu museli znižovať hladinu rieky o necelý meter.

Štyria sú stále nezvestní

K havárii výletnej lode Hableány došlo 29. mája, podľa zverejnených záberov z bezpečnostnej kamery do nej odzadu narazila hotelová loď Viking Sigyn.

Na lodi Hableány bolo v čase zrážky 33 juhokórejských turistov a dvaja členovia posádky.

Tesne po nehode sa podarilo zachrániť sedem ľudí, po ďalších pátrali záchranári až dodnes. Z vôd Dunaja a vraku sa záchranárom podarilo dosiaľ vyzdvihnúť 24 tiel, štyri osoby sú stále nezvestné.

Kapitána hotelovej lode, ktorá výletnú loď s turistami nabúrala, poslal maďarský súd do väzby, je totiž podozrivý, že nehodu spôsobil úmyselne.