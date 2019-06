Hongkonská polícia mobilizuje posily, schyľuje sa k novým protestom

Dôvodom demonštrácií je kontroverzný návrh zákona.

11. jún 2019 o 13:01 SITA

HONGKONG. Hongkonská polícia mobilizuje dodatočné posily s cieľom udržať poriadok počas nových protestov, ktoré sú naplánované na utorkovú noc.

Dôvodom demonštrácií je kontroverzný návrh zákona, ktorý je podľa kritikov namierený proti politickým oponentom Číny.

Niektoré prevádzky už avizovali, že ostanú v stredu zatvorené a študenti plánujú údajne bojkotovať zajtrajšie vyučovanie.

Proti navrhovanej legislatíve protestovali v nedeľu státisíce ľudí. Podľa organizátorov šlo o najväčší protest v Hongkongu za viac než desaťročie.

Schválenie zákona by umožnilo vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do Číny, kde by im podľa protestujúcich hrozili nespravodlivé tresty.



Miestny parlament v utorok oznámil, že bude o sporných zmenách hlasovať 20. júna. Debata o zmenách bude najbližšie pokračovať v stredu.