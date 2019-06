Do brexitu vstupuje kokaín aj strach z Borisa Johnsona

Britskí konzervatívci vyberajú premiéra.

11. jún 2019 o 15:34 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Pred referendom spred troch rokov podporoval odchod z Európskej únie, no na rozdiel od viacerých kolegov z kampane stál až do konca pri premiérke Therese Mayovej, keď sa dohodu o odchode snažila trikrát neúspešne presadiť.

Stále chce z Európskej únie odísť, no ak by to mal byť odchod bez dohody, pripúšťa aj posunutie súčasného termínu 30. október. Bol ministrom školstva, spravodlivosti a dodnes vedie rezort životného prostredia.

Hriechy z mladosti

Michael Gove sa po Mayovej odchode spomínal ako politik, ktorý by mohol zjednotiť rozhádanú Konzervatívnu stranu. Najmä vďaka tomu, že ju nerozdeľuje natoľko ako kontroverzný favorit volieb budúceho šéfa strany aj premiéra Boris Johnson.

Teraz ho však dobiehajú hriechy mladosti.

Konkrétne priznanie, že v 90. rokoch, keď bol mladým novinárom, organizoval párty, kde užíval kokaín. Priznanie prišlo práve v čase, keď sa skutočná kampaň len rozbieha. Ako novinár navyše v tom istom čase užívanie tvrdých drog kritizoval.