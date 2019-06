Sám tomu nevenoval ani pikosekundu. Čo by mohlo spôsobiť Babišov koniec?

Babiš svoj koniec odmieta.

10. jún 2019 o 19:26 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Ak by ste chceli zapísať jednu pikosekundu, bola by to nula s desatinnou čiarkou, za ňou jedenásť núl a jednotka. Toľko napríklad trvá svetlu, kým vo vákuu prejde asi 30 milimetrov.

Ani tento čas však český premiér Andrej Babiš podľa vlastných slov nevenoval úvahám o tom, či by predsa len neskončil v úrade. Krajina zažíva najväčšie protesty od revolúcie, polícia ho chce obžalovať za podvod pri čerpaní európskych dotácií a Európska komisia hrozí, že Česko bude musieť vrátiť stámilióny korún pre jeho konflikt záujmov.

„Nenapadlo mi to ani na pikosekundu, nevidím na to dôvod,“ povedal cez víkend pre denník MF Dnes, ktorý patrí do jeho zvereneckého fondu. „Tie protesty ma mrzia, ale časť ľudí uverila lžiam, ktoré o mne opakuje opozícia, aktivistickí novinári a ľudia, čo majú chcú odstrániť z politiky.“

Biznis v ohrození

Faktom však je, že Babišovou pozíciou zatiaľ situácia neotriasa. Zmeniť by to mohlo len rozhodnutie jeho samotného, čo Lukáš Jelínek, politológ z Masarykovej demokratickej akadémie, za veľmi reálne nepovažuje.