Odborník na terorizmus: Irán ohrozuje aj Európu. Spôsobov je viac

Ako sa môžeme brániť proti radikálom?

10. jún 2019 o 19:27 Matúš Krčmárik

Medzinárodní inšpektori síce hovoria, že Irán dodržiava podmienky dohody o jadrovom programe, no ani oni sa nevedia dostať všade. Teherán navyše stále podporuje terorizmus, hovorí v rozhovore pre SME David Ibsen, šéf organizácie Zjednotení proti Iránu.

V rozhovore, ktorý vznikol počas jeho návštevy bratislavskej konferencie Globsec, hovorí aj o tom, prečo je Irán väčšou hrozbou ako arabské štáty, prečo nepomáhajú proti terorizmu zatvorené hranice a aké postupy na ochranu pred terorizmom by mohli fungovať.

Je Irán hrozbou pre Európou?

Podľa mňa je. Podkopáva systém nešírenia jadrových aj nejadrových zbraní, ohrozuje stabilitu v regióne, podporuje šiitsky extrémizmus. Iní možno hovoria, že ide len o výsledok napätia na Blízkom východe, ale ak Európania vycestujú napríklad do Saudskej Arábie, na letisku v Rijáde ich môžu ohroziť strely, ktoré vypálili Iránom podporované milície.

Irán sa v dohode o svojom jadrovom programe zaviazal, že sa nebude pokúšať získať jadrové zbrane. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu hovorí, že ju dodržiava. Prečo tvrdíte, že je hrozbou?

Medzinárodní inšpektori overujú napĺňanie záväzkov z dohody. Agentúra nehodnotí, či je dohoda dostatočná. Ak je dohoda od základu zlá, v skutočnosti nezáleží na tom, čo hovoria inšpektori.

Naznačujete, že Irán pracuje na výrobe jadrových zbraní, ale my to napriek dohode nevidíme?

V dohode sú hranice, ktoré inšpektori nemôžu prekročiť. Nemajú napríklad prístup do iránskych vojenských zariadení. Ak ajatolláh povie, že takáto inšpekcia by bola porušením iránskej suverenity, nikdy sa tam inšpektori nedostanú. Inšpektori ani nežiadajú o prístup na tieto miesta, lebo vedia, že by ich odmietli.

Na to, aby sme mali skutočné inšpekcie, by sa inšpektori museli dostať všade, ale tak to nikdy nebolo. Inšpektori sa navyše pohybujú po obrovskej krajine (Irán je približne 34-krát väčší ako Slovensko, poznámka redakcie), na mnohé miesta nemajú prístup a majú sledovať jadrový program, ktorý sa v utajení vyvíjal desaťročia. To je obrovská úloha, ktorá sa nedá jednoducho celkom naplniť.

Američania od dohody odstúpili, prečo namiesto toho netlačili na jej sprísnenie?