Sýrski Kurdi vydali Francúzom siroty z rodín džihádistov

Z približne 680 francúzskych džihádistov, ktorí odišli do Sýrie alebo Iraku bojovať ZA IS, je podľa odhadov už vyše 300 po smrti.

10. jún 2019 o 11:34 TASR

DAMASK. Predstavitelia kurdskej samosprávy na severovýchode Sýrie odovzdali delegácii francúzskeho ministerstva zahraničných vecí 12 sirôt, ktoré sa narodili v rodinách francúzskych džihádistov bojujúcich v radoch extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).

Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie predsedu komisie pre zahraničné záležitosti kurdskej autonómnej oblasti v Sýrii Abdalkaríma Umara.

Z približne 680 francúzskych džihádistov, ktorí odišli do Sýrie alebo Iraku so zámerom bojovať v radoch IS, je podľa odhadov už vyše 300 po smrti. Malý počet džihádistov vycestoval do iných krajín vrátane Afganistanu a štátov severnej Afriky.

Kurdské sily vlani v októbri uviedli, že držia v zajatí zhruba 900 zahraničných bojovníkov IS, ktorí pochádzajú zo 44 krajín.

Nedávno odsúdili v Iraku na smrť 11 francúzskych džihádistov, ktorí pôsobili v radoch Islamského štátu.