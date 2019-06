V tele mu žiadne narkotiká nenašli. Ruský novinár obvinený z drogových zločinov je čistý

Obhajca predpokladá, že drogy a váhy, ktoré sa našli v batohu novinára, golunovila polícia.

10. jún 2019 o 10:58 TASR

MOSKVA. V biologických vzorkách odobratých zatknutému ruskému novinárovi Ivanovi Golunovovi, ktorý pracuje pre spravodajský portál Meduza.io, sa nenašli nijaké stopy po drogách.

Na základe výsledku expertízy chemicko-toxikologického laboratória to vo vysielaní televízie Rossija-1 uviedol ruský hlavný narkológ Jevgenij Brun.

Žiadne stopy po drogách

Brun podľa agentúry Interfax spresnil, že odborníci použili na analýzu biologického materiálu odobratého novinárovi rôzne metódy, avšak stopy po drogách nezistili.

Podľa moderátora relácie Dmitrija Kiseľova chemici skúmali Golunovov moč, ktorý mu odobrali bezprostredne po jeho zadržaní vo štvrtok 6. júna. Urobili tiež analýzy látok, ktoré sňali z novinárovho batohu a v jeho byte. Ukázalo sa, že ide o kokaín a N-metylefedrónové deriváty.

Novinára Ivana Golunova zadržali 6. júna v centre Moskvy " počas operatívnych pátracích aktivít" policajtov z oddelenia pre kontrolu obchodu s drogami. Podľa vyšetrovateľov sa tam Golunov "pokúsil o nelegálny predaj omamných látok vo veľkom objeme."

V sobotu bol Golunov obvinený, ale ešte v ten istý deň ho jeden z okresných súdov v Moskve odmietol vziať do väzby a poslal do domáceho väzenia, v ktorom bude do 7. augusta.

Novinár na súde vyhlásil, že je nevinný a svoje trestné stíhanie dal so súvislosti so svojimi investigatívnymi článkami o podozrivých praktikách v pohrebných službách.

Drogy podľa obhajcu podhodili policajti

Novinárov obhajca je presvedčený, že zadržanie jeho mandanta nebolo v súlade so zákonom.

Poukázal i na to, že policajti voči nemu použili násilie. Vyslovil i predpoklad, že drogy a váhy, ktoré sa našli v batohu novinára, boli podhodené políciou.

Na znak solidarity s Golunovom spravodajské portály Kommersant, RBK a Vedomosti vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom sa píše, že dôkazy o Golunovovej vine považujú za nepresvedčivé a žiadajú aj preveriť postup polície pri jeho zatýkaní a vypočúvaní. Vyhlásenie My sme Ivan Golunov sa v pondelok objavilo aj na titulných stranách ich printových vydaní.

Policajné násilie

Prešetriť postup polície pri zatýkaní novinára žiada aj generálny tajomník Rady Európy Thorbjörn Jagland, ktorý na to vyzval ruského ministra vnútra osobne.

Vo svojom vyhlásení Jagland pripomenul, že "policajné násilie počas vyšetrovania je striktne zakázané článkom 3 Európskej konvencie o ľudských právach, ku ktorej sa Rusko pripojilo."

Jagland upozornil, že "Golunov navyše tvrdí, že dôkazy proti nemu boli zmanipulované, čo vyvoláva ešte väčšie znepokojenie. Vzhľadom na tieto podozrivé skutočnosti vyzývam ministra vnútra Ruskej federácie Vladimira Kolokoľceva, aby osobne túto situáciu preveril".

Jagland apeloval aj na ruskú ombudsmanku Taťjanu Moskaľkovovú, aby vo veci konala, keďže, ako sa vyjadril, "sloboda prejavu i právo na bezpečie sú základom každej demokratickej spoločnosti. Justičné a policajné zložky musia tieto hodnoty chrániť".

Moskaľkovová už medzičasom na svojom webe oznámila, že kauze Golunova "venuje zvýšenú pozornosť".