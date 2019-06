Potápači oceňujú slovenskú pomoc v znížení prietoku vody Dunaja

K zrážke došlo 29. mája krátko po 21.00 h pod Margitiným mostom.

9. jún 2019 o 9:13 TASR

BUDAPEŠŤ. Zníženie prietoku Dunaja slovenskými vodohospodármi v sobotu od 01.00 do 04.00 by sa malo prejaviť poklesom hladiny a rýchlosťou prúdenia vody Dunaja v sobotu podvečer.

Povedal to v reakcii na otázku TASR v Budapešti v sobotu šéf komunikačného odboru protiteroristickej jednotky TEK Nándor Jasenszky.

Prečítajte si tiež: Potápači umiestňujú laná pod vyhliadkovú loď, ktorá sa potopila na Dunaji

"Ťažko sa to dá na hodiny a minúty presne určiť. Súčasná prognóza je, že vplyv tohto kroku bude citeľný dnes večer. Za všetko, čo zníži hladinu a spomalí tok rieky, sú ľudia pracujúci pod vodou vďační. Určite to napomôže podmienkam záchranných prác, čo prijímame s radosťou a s vďakou," zdôraznil hovorca TEK v súvislosti so záchrannými prácami potopenej vyhliadkovej lode Hableány, ktorá leží po zrážke s výletnou loďou Viking Sygin na dne Dunaja pri budapeštianskom Margitnom moste.

Riaditeľstvo maďarského vodohospodárskeho podniku OVF vo štvrtok požiadalo slovenskú partnerskú organizáciu, aby čiastočným znížením prietoku Dunaja napomohla urýchleniu poklesu jeho hladiny.

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) v sobotu nadránom na štyri hodiny znížil prietok na Vodnom diele Gabčíkovo.

K zrážke došlo 29. mája krátko po 21.00 h pod Margitiným mostom. Vyhliadková loď s 33 juhokórejskými turistami a dvojčlennou posádkou sa následne v priebehu siedmich sekúnd potopila. Bezprostredne po zrážke sa z vôd Dunaja podarilo zachrániť sedem ľudí. V súčasnosti pátrajú ešte po ôsmich nezvestných turistoch a jednom členovi posádky.