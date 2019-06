Stredná Európa by mala mať zástupcu na jednom z vrcholných postov v EÚ, tvrdí Petříček

Šefčovič má podľa neho na to dobré predpoklady.

8. jún 2019 o 13:30 TASR

BRATISLAVA. Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček sa domnieva, že je veľmi potrebné, aby stredná Európa mala svojho zástupcu na jednom z vrcholových postov v štruktúrach EÚ.

Maroš Šefčovič, ktorého meno sa nedávno na Slovensku i v ČR medializovalo ako meno možného spoločného kandidáta V4 na tieto pozície, má podľa Petříčka dobré predpoklady, aby mohol obsadiť jeden z týchto postov.

Český minister však zdôraznil, že obsadzovanie top postov v Únii je stále otvorenou záležitosťou, o ktorej sa na pôde EÚ diskutuje. "U nás sa tá otázka bude ešte riešiť, kto bude nominantom Českej republiky. Je to stále otvorená záležitosť, takže bude to zohľadňovať vývoj tých rokovaní," povedal v piatok v Bratislave slovenským novinárom v rámci bezpečnostného fóra Globsec 2019 Bratislava Forum.

Petříček pritom v tomto smere nehovoril ani o spoločnom kandidátovi krajín V4, ale skôr strednej Európy. Vníma totiž ako dôležité, aby mal na jednom z vrcholových postov svojho zástupcu práve stredoeurópsky región.

Skúsený politik

"Skutočne by som to nebral len ako V4, máme v strednej Európe i ďalšie krajiny, ktoré by mohli podporiť práve kandidáta, na ktorom by sme sa v tomto širšom stredoeurópskom priestore dohodli," povedal.

Samotný Šefčovič má však podľa jeho slov "dobré predpoklady" na to, aby mohol obsadiť jeden z významných postov v rámci európskych inštitúcií.

"Maroš Šefčovič je veľmi skúsený politik. Ja som ho mal možnosť zažiť ako podpredsedu Komisie, ktorý mal na starosti energetickú úniu, kde sa mu podarilo skutočne posunúť náš spoločný európsky projekt veľmi ďaleko," zhodnotil.

Česká odborníčka

Z českej scény vyzdvihol Petříček eurokomisárku pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věru Jourovú, ktorá má podľa neho "veľmi dobré meno v európskych inštitúciách" a aj pokiaľ ide o "genderovú vyváženosť" na vrcholových postoch by mohla byť taktiež vhodnou kandidátkou.

Petříček reflektoval aj májové voľby do Európskeho parlamentu, v ktorých jeho Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) nezískala ani jediný mandát. Zdôraznil, že ČSSD má od marca nové vedenie, a na pôde strany sa hovorí o tom, ako získať väčšiu podporu verejnosti.

Sociálni demokrati, ktorým sa na rozdiel od ČR v niektorých, napríklad škandinávskych krajinách darí, podľa jeho slov "pre českú i európsku spoločnosť v minulosti spravili veľa a majú stále čo ponúknuť".

Týka sa to podľa neho napríklad reakcie na zmeny ako v prípade nových technológií, ktoré budú vyvolávať nové spoločenské problémy, problémy na trhu práce.

"Napríklad budeme potrebovať reagovať na digitalizáciu a na to, aký bude mať dosah práve na niektoré sociálne skupiny. To isté robotizácia a podobne. Bude to skutočne predstavovať výzvu," dodal.